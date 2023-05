Suhajda Szilárd felszerelését megtalálták, a holttestét nem – megszólalt a serpa!

Mikel serpa volt az egyik tagja annak a mentőexpedíciónak, amely még május 26-án, pénteken reggel indult el, hogy lehozzák Suhajda Szilárdot a Mount Everest 8750 méteres magasságából. Egy nappal később, szombaton kora délután derült ki, hogy a mentés sikertelen volt, a három serpából (egyikük a 2-es tábor megközelítését segítette helikopterrel) álló csapat nem találta meg a magyar hegymászót. A serpák tegnap megkezdték a leereszkedést a világ legmagasabb, 8848 méteres hegyéről.

Mikel serpa is Suhajda Szilárd keresésére indult

– Most érkeztünk meg Luklára a 2-es táborból. Mindent megtettünk, minden tőlünk telhetőt, de nem találtuk meg a holttestét – mondta vasárnap délelőtt a serpa, aki az is elárulta, hogy rábukkantak viszont Suhajda Szilárd sátrára a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren. A sátorban sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták.

Mikel és Gelje serpák szűk 20 óra alatt jutottak fel 8800 méteres magasságba, miközben ez normál körülmények között négy teljes nap. A csúcson ráadásul több órán át kutattak, fel és le mozogtak a hegyen, ami borzasztó terhelés. Ők ketten világklasszis serpák, Gelje néhány napja 8300 méterről hozott le egy haldokló mászót.

Mikel serpa végezetül ismételten megerősítette a Világgazdaságnak, hogy Suhajda Szilárd biztosan nem él, és kifejezte őszinte sajnálatát.

Az ATV Híradó úgy tudja, hogy ha meg is találják a keresésére indított légimentők, a család kérésére a holttest a hegyen marad.

Suhajda Szilárd halálának körülményei nem tisztázottak

A 48 éves Klein Dávid magashegyi mászó szerint felelőtlenség lenne bármit állítani Suhajda Szilárd tragédiája kapcsán. Suhajda Szilárd korábbi mászótársa a Ripostnak nyilatkozott.

– Mivel sokféle információról hallottam, nem tudom pontosan Szilárd halálának körülményeit. Egy biztos, olyan sokáig volt oxigénpalack nélkül a 8500 és 8700 méter közötti halálzónában, hogy agyi ödéma léphetett fel nála. Azt hallottam én is, hogy már szerdán vissza kellett volna fordulnia, mert a szervezetét annyira igénybe vette az oxigénhiányos állapot. Nem tudni, utolsó éjszakai pihenése során képes volt-e megfelelően „elkucorogni”. Az oxigénpalack nélküli magashegyi vállalkozás életveszély. Hogy mi történt, erről ellentmondó híreim vannak, tehát felelőtlenség lenne bármit állítanom.

