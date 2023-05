Tűzijáték a bakui Eb-n a nagy kedvenc, példakép magyar lánynak + videó

Pigniczki Fanni a tokiói olimpián a 20. helyen végzett, de már az is elismerésre méltó volt, hogy megszerezte a kvótát az ötkarikás játékokra, előtte ez legutóbb több mind húsz éve sikerült magyar versenyzőnek, 2000-ben Fráter Viktória lehetett ott Sydney-ben. Pigniczki az olimpia után az ugyancsak Japánban rendezett vb-n 14. lett egyéni összetettben. Tavaly februárban azonban lábközépcsont-törést szenvedett, és bevallás szerint erősen gondolkodott, érdemes-e folytatnia az élsportot, és végig csinálnia az előtte álló két évet az olimpiáig. Ám a sérülés okozta kényszerszünetben sikerült lelkileg, testileg és mentálisan is feltöltődnie, így motiváltabban tért vissza a szőnyegre. S februárban az athéni világkupán karikával ezüstérmes lett, csak a szer világ- és Európa-bajnoka, az olasz Sofia Raffaeli előzte meg.

Pigniczki Fanni és Wiesner Hanna jó csapatot alkotott

Pigniczki Fanni most a bakui Eb-n – ami már a tizedik Európa-bajnoksága – a selejtezőből a kilencedik helyen jutott be az összetett döntőbe, s a legjobb 24-be Wiesner Hanna is kvalifikálta magát, ő a 22. helyen. A csütörtöki és a pénteki eredmények alapján eldőlt az is, hogy a két versenyző összesített pontszáma alapján egyéni csapat kategóriában Pigniczki és Wiesner a hetedik helyen zárt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak lett egy plusz kvótája a nyári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, ahova Pigniczki már korábban indulási jogot szerzett. Pigniczki Fanni karikával és labdával pedig most bejutott a szerenkénti döntőbe, ezeket vasárnap rendezik.

Az összetett verseny döntőjében Wiesner Hanna javított, a 19. helyen végzett, Pigniczki Fanninak viszont a szombati nap nem sikerült, a végelszámolásnál a 16. helyen kötött ki. Ám így emlékezetes lett számára a nap, az Európai Tornaszövetség bejelentette, hogy az öt évvel ezelőtt alapított különdíját idén Pigniczki Fanninak ítélték oda.

Az elismerés célja, hogy egy kivételes történetű tornászt állítson a figyelem középpontjába, aki inspirációt jelent a jövő generációjának és a nagyközönségnak egyaránt. A magyar sportoló ötévesen kezdett a ritmikus gimnasztikával foglalkozni, és 12 éves kora óta a magyar válogatott tagja – igazi példakép a ritmikus gimnasztikában.

– Ez nagyon nagy megtiszteltetés, nem számítottam rá, így nagy meglepetés ért – mondta Pigniczki Fanni az Európai Tornaszövetség Twitter-oldalának. Ami a verseny illeti, ő is azt mondta, hogy ez nem az ő napja volt, de időnként megesik az ilyen... S készül a vasárnapi döntőkre, és megpróbálja a legjobb formáját hozni.

A bakui Európa-bajnokságon az Urbán-Szabó Mónika, Jurca Lilla, Mészáros Mandula Virág, Pesti Dalma, Kajner Gyöngyvirág, Szabados Dóra összeállítású felnőtt együttes kéziszercsapat az öt karika selejtezőben és a három szalag, két labda gyakorlattal is 11. lett, így az összetett csapatversenyben is ezen a helyen végzett.

Deutsch-Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség technikai bizottságának elnöke így értékelt:

– Ha az egész Európa-bajnokságot tekintjük, akkor amiért jöttünk, megcsináltuk. A célunk az volt, és ezt teszteltük az elmúlt világkupákon is, hogy az augusztusi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak megfelelően az első két napon legyen a hangsúly, ugyanis a vb-n ez alapján lehet majd olimpiai kvótát szerezni. Ezt modelleztük itt is, ez jól sikerült. Fanni az összetett döntőre mentálisan elfáradt, de ez teljesen érthető, hiszen számos világkupa van mögötte, eddig egyet sem hibázott az évben. Mondtam neki, hogy ne legyen elkeseredve az összetett döntőbeli teljesítménye miatt, hiszen a célt elértük: két magyar került be itt a 24-es döntőbe, két magyar lehet ott az olimpiai kvalifikációs vb-n egyéniben, ráadásul huszonnégy év után lett ismét magyar szerenkénti Eb-döntősünk. Arról nem is beszélve, hogy Fanni megkapta Smart Scoring Shooting Star díját, amelyet mindig olyan versenyzőnek adnak, aki sportága szépségeit reprezentálja, és példakép lehet az utánpótlás számára. Gyönyörű ünnepséget rendeztek Fanninak, az egész pályafutását bemutatták, szépen méltatták, a végén még tűzijáték is volt, ez a nap tehát erről szólt, nem a hibákról. A felnőtt együttes kéziszercsapat jól szerepelt, a szezon legjobb két gyakorlatát adta elő. A lányok mindössze öt hónapja dolgoznak együtt, mivel a csapat összetétele megint változott, ketten egészen újak, míg ketten az érettségiről estek be a kontinensviadalra. Már annak is örülünk, hogy itt lehetünk, mert év elején azt gondoltuk, hogy csak a vb-n tudunk indulni.

Pigniczki Fanni nagy kedvenc a sportágban és Bakuban is.

Eredmény, egyéni összetett: 1. Borjana Kalejn (Bulgária) 131,000 pont; 2. Sofia Raffaeli (Olaszország) 129,550; 3. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 129,500; ...16. Pigniczki Fanni 115,600; ...19. Wiesner Hanna 111,050.

Borítókép: Pigniczki Fanni rangos elismerést kapott (Forrás: Twitter/European Gymnastics)