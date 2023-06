A Mmaee fivérek ott vannak az FTC edzőtáborában, de három légiós hiányzik

Az FTC június 15–22. között is Ausztriában készült, akkor Bad Radkersburgban. Az első edzőtáborhoz képest mos az jelenti a fő különbséget, hogy visszatértek a kerethez azok a játékosok, akik a múlt héten válogatottbeli elfoglaltságuk miatt hiányoztak, s az új igazolások is beszálltak a közös munkába. Visszatért továbbá a kerethez a februárban keresztszalag-szakadást szenvedett bosnyák Muhamed Besic is, aki a sérülése után elkezdhette a labdás edzéseket. Most kevesebb fiatal csatlakozott a kerethez a második csapattól és az utánpótlásból. Az első ausztriai kerethez képest most nincs ott a többiekkel az akkor megsérült Halmai Ádám, valamint három légiós, az argentin Carlos Auzqui, a dán Nikolai Baden Frederiksen és a francia Xavier Mercier. A klub beszámolója a hiányzókra nem tér ki, s nem lenne meglepő, ha az említett légiósok távoznának a klubtól.

Az FTC az első ausztriai edzőtábor alatt két mérkőzésen lépett pályára: június 19-én 0-0-ra végzett a szlovén NK Rogoskával, 21-én pedig 1-0-ra legyőzte a román Sepsi OSK-t. A zöld-fehérek a második ausztriai edzőtáborban három meccset játszanak. Az elsőn 3-3-as döntetlent ért el az azeri Qarabag ellen, pénteken az osztrák Red Bull Salzburg, jövő hétfőn pedig a román Botosani lesz az ellenfél.

Csercseszov mester négy kapust vitt magával (Forrás: Facebook/Ferencvárosi Torna Club)

A Ferencváros Ausztriában készülő kerete:

kapusok: Dibusz Dénes, Szécsi Gergő, Varga Ádám. Az utánpótlásból/második csapatból érkezett: Radnóti Dániel

védők: Botka Endre, Henry Wingo, Myenty Abena, Ibrahim Cissé, Mats Knoester, Samy Mmaee, Eldar Civic, Pászka Lóránd. Az utánpótlásból/második csapatból érkezett: Kaján Norbert

középpályások: Mohammed Abu Fani, Baráth Péter, Muhamed Besic, Cebrail Makreckis, Sigér Dávid, Kristoffer Zachariassen, Anderson Esiti, Amer Gojak, Stjepan Loncar. Az utánpótlásból/második csapatból érkezett: Tóth Alex

támadók: Roko Baturina, Toshin Kehinde, Lisztes Krisztián, Katona Bálint, Ryan Mmaee, Tokmac Nguen, Marquinhos, Alekszandar Pesics, Adama Traoré, Owusu Kwabena, Varga Barnabás

Ott vannak tehát az edzőtáborban marokkói válogatott Mmaee fivérek is, Ryan Mmaee és Samy Mmaee is, bár sajtóhírek szerint mindketten távozhatnak. A Trabzonspor mindkettőjüket vinné, Ryan Mmaee iránt Angliában a Premier League-be feljutott Luton Town, Samy Mmaee iránt a görög AEK Athén is érdeklődik.

Borítókép: Gyönyörű környezetben készülhet a Ferencváros csapata (Forrás: Fradi.hu)