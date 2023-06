Zidane, Ronaldo és Bale után Hazard szégyent hozott a Real Madridra

A hivatalos honlapján jelentette be a Real Madrid, hogy közös megegyezéssel felbontja a 32 éves Eden Hazard szerződését, így a játékos június 30-a után szabadon igazolhatóvá válik. A rövid közleményben a klub a háláját fejezte ki a belga középpályásnak, pedig abban nem volt sok köszönet, amit a Madridban töltött négy éve alatt művelt.

Eden Hazard új csapatot kereshet magának. Fotó: Abir Sultan

Figyelembe véve a nagy átigazolási díjat, a Real Madrid a története legnagyobb mellényúlását követte el Hazard szerződtetésével. 2019-ben megkapta a hetes mezt is a belga sztár, amivel kimondva is tőle várták, hogy Cristiano Ronaldo helyébe lépjen, és erre utalt a klubrekordot jelentő 115 millió euró is, amit fizettek érte a Chelsea-nek.

Erre Hazard az első két madridi idényében 360 napig, azaz csaknem egy teljes évig volt sérült vagy betegállományban, azóta pedig abszolút peremember volt Carlo Ancelotti csapatában. Ebben az idényben tíz meccsen mindössze 392 percet futballozott a Realban.

Óriási csalódás a Real Madrid drágaságaihoz képest

A Real Madrid rekordigazolásait tekintve Hazard mutatványa óriási csalódás. A belga előtt Gareth Bale volt a klub legdrágább igazolása, ő 2013-ban 101 millióért érkezett a Tottenhamből. Ugyan a walesi távozása sem volt szép, de ő 258 meccsen szerzett 106 gólt, és BL-győzelmek kulcsfigurája tudott lenni.

Bale előtt Cristiano Ronaldo tartotta a klubrekordot, akiért 2009-ben 94 milliót fizettek a Manchester Unitednek. Ő a klubtörténet legeredményesebb játékosa lett a 450 góljával. A többi érdemét felsorolni is nehéz lenne.

Ronaldo előtt hosszú ideig Zinedine Zidane volt az átigazolási csúcstartó Madridban, aki 2001-ben 77,5 millióért érkezett a Juventustól. A rá következő évben gyönyörű kapáslövés góllal döntötte el a Bayer Leverkusen elleni BL-döntőt. És ez csak a legemlékezetesebb momentuma volt a sok közül.

Ehhez képest Hazard alig játszott, s amikor játszott, akkor sem kimagaslóan. Így is nyert nyolc címet a csapattal, közte egy BL-aranyat és két bajnoki címet, de ezekhez kevés köze volt.

Nagy bejelentések Madridban

Felélénkült az élet a Real háza táján. A klub szombaton jelentette be Marco Asensio távozását is, a Transfermarkt exkluzív információja szerint azonban az ugyancsak lejáró szerződésű Karim Benzema marad további egy évet. Így is sok még a kérdőjel: Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos és Nacho Fernández szerződése is lejár a nyáron.

Borítókép: Eden Hazard négy év után távozik a Realból (Fotó: AFP/Bruno Fahy)