Dzsudzsák Usain Bolt és Kozák Luca miatt is várja az atlétikai vb-t

A magyar válogatottól tavaly elbúcsúzott középpályás szerint a gyorsaságra születni kell, de a tudatos felkészüléssel sokat lehet javítani is az eredendő képességeken. Ő maga gyerekkorában inkább a labda után szeretett futni, mintsem nélküle.

– Csak úgy futni, labda nélkül száguldozni nagyon nem szerettem, főleg akkor, amikor evidens volt, hogy engem, mint focistát indítanak el a futóversenyeken – emlékezett vissza Dzsudzsák. – Lefutottam a távot, jól is sikerült, de szenvedős volt, nem szolgált nekem semmiféle jó élménnyel. Talán még meg is fogadtam, hogy ezt soha többé nem csinálom, ami egészen odáig így is volt, amíg futballistaként a futás a felkészülésem kihagyhatatlan részévé nem vált.

Mivel a Loki edzőpályája szomszédos volt az atlétákéval, Dzsudzsák akaratlanul is szemtanúja lehetett az edzéseiknek, és versenyezni is látta őket.

– Minden eredményes sportolót nagyon tisztelek, mert személyes tapasztalatból tudom, hogy a versenyzők hihetetlenül sok munkát és időt áldoznak egy-egy verseny előtt, hogy aztán tökéletes állapotban lehessenek – mutatott rá Dzsudzsák. – Atlétikában nincs kimondott kedvencem, talán a sprintereket tudnám kiemelni, mert szeretem nézni a küzdelmüket, izgalmasnak és látványosnak találom a hajrákat, a szoros befutókat. Jut eszembe, ha választhatok, az Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Lucát, a debreceni „földimet” is szívesen megnézném a vb-n, ahogy a gátakat veszi, de valójában a többi magyar indulónak is drukkolni fogok. Remélem, nagyon sikeresek lesznek! Hatalmas élmény és segítség lesz számukra hazai pályán versenyezni, ezt mi focisták megannyi alkalommal tapasztaltuk.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs is ott lesz a budapesti atlétikai vb-n (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)