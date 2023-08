Elővette a válságtervet a budapesti atlétikai vb szervezőbizottsága

Akárcsak szombaton és vasárnap, ma délután is szép számmal gyülekeztek a szurkolók a Nemzeti Atlétikai Központ előtt, hogy két órával a világbajnokság versenyprogramjának megkezdése előtt már bejussanak a létesítménybe. Jelentős szlovén csoporttal is találkoztunk – a férfidiszkoszvetés döntőjének egyik nagy esélye a világranglista-vezető és címvédő Kristjan Ceh. Feltűntek jamaicai drukkerek is, akik, mielőtt megnyitották a kapukat, árnyékos helyet kerestek maguknak. Úgy látszik, a magyarországi kánikula a karibiaknak is sok.

Jamacai szurkolók az árnyékban

S éppen ebben a témában tartott sajtótájékoztatót a bejárat előtt vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazatója, Németh Balázs.

A világbajnokság programja nem változik

– A hőség semmilyen fennakadást nem okoz a világbajnokság lebonyolításában, a program nem változik, de van olyan válságtervünk, amit az elmúlt egy évben kidolgoztunk, és most elő kellett vennünk a fiókból. Átálltunk hőségüzemmódra, védjük a versenyzőket, az edzőket és a nézőket is azokban a napokban, amikor kánikula van Magyarországon, vagyis 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet – mondta el Németh Balázs.

Ötvenezer legyezővel is készültek a szervezők

Megtudhattuk, hogy a szervezők ötvenezer legyezővel készültek és vizet osztanak, amikor a leginkább megterhelő lesz a hőség, továbbá ballonos vizek is rendelkezésre állnak. Különleges intézkedés, hogy engedélyezik a PET-palackok és a kulacsok behozatalát a világbajnokságra. A palackokban természetesen italt is be lehet hozni, a biztonsági szolgálat emberei nem veszik el a bejáratnál. A szervezők javasolják, hogy a szurkolók hozzanak is, és fogyasszanak sok folyadékot. Érdemes napkrémmel, naptejjel készülni, ezeket is be lehet hozni.

A délelőtti programban a szektorok között biztosítják az átjárást, hogy a lelátón minél többen árnyékos helyekre ülhessenek.