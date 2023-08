Klopp: Szoboszlai bizonyította, mennyire, de mennyire jó játékos

A Liverpool–Bournemouth (3-1) mérkőzés fontos jelenete volt, amikor a játékvezető az 58. percben kiállította MacAllistert. Jürgen Klopp, a hazaiak mestere ekkor Szoboszlai Dominiket hívta ki az oldalvonalhoz, hogy megbeszélje vele a taktikát emberhátrányban. Esterházy Mátyás, Szoboszlai menedzsere az Index helyszíni tudósítójának úgy fogalmazott, Szoboszlai személy szerint ebből még hasznot is húzott, mert megnyílt a Bournemouth védekezése, s Szoboszlai tudta kamatoztatni a képességeit.

Szoboszlai élvezi Jürgen Klopp bizalmát (Fotó: MTI/AP/Rui Vieira)

A menedzser és az édesapa is elégedett

– A sebessége megvan, az első érintése nagyszerű, ezeket az alapképességeit tudta kamatoztatni egy-egy gyors megindulásnál, például Diogo Jota gólja előtt is – jegyezte meg Esterházy Mátyás.

Szoboszlai Zsolt, a játékos édesapja azt mondta, nem csupán a bizalom jele, hogy Klopp a fiával egyeztetett, hanem logikus döntés is volt, mert Dominik belső középpályásként is kiváló teljesítményre képes.

– Biztató, hogy sorozatban a második mérkőzését is végigjátszotta, és ha némileg kényszerűségből is, de megint tudott több poszton is bizonyítani. Komoly meccsekről van itt szó hétről hétre, nem biztos, hogy minden alkalommal kilencven percet fog kapni, de úgy gondolom, hogy Dominik van olyan állapotban, a Liverpoolnál pedig van olyan állomány, hogy a folytatásban még sikeresebbek legyenek – tette hozzá Szoboszlai Zsolt.