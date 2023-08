Végállomás a sarkkörön túl: hosszabbításban elbukott a Sepsi

Elsősorban feszültségében bizonyult a Sepsi OSK története eddigi legnehezebb mérkőzésének az FK Bodö Glimt elleni találkozó. No meg drámaiságában is, hiszen a bodöi este felhozatalában valóban minden szerepelt, ami egy vérbeli kupatalálkozóhoz illik.

A sárga „villámok” – a Glimt magyarul villanást jelent – elleni találkozón meglehetősen kishitűen kezdett a székelyföldi csapat, hiába, az európai klubfutballnak ezen a szintjén még nem jártak a piros-fehérek. A visszafogottság és aggódás Diószegi László klubelnök meccs előtti nyilatkozatában is érződött, az általában optimista klubvezető ezúttal a norvégok műfüves pályájáról is beszélt, no meg arról, hogy a világ valamennyi fogadóirodája messze a norvégokat tartja a találkozó esélyesének. Indokoltan, tehetjük hozzá, hiszen a 2019 óta két bajnoki címet, illetve két ezüstérmet szerző Glimt már az Európa-liga, valamint a Konferencialiga csoportkörében is járt, két szezonban pedig a tavaszi folytatást is megérte.

Nem túl meglepő hát, hogy a mindig kritikusnak tartott első húsz percet saját térfelén töltötte a Sepsi OSK. A 11. percben Pellegrino révén gólt is szereztek a hazaiak, de a videóbíró kiszúrta, hogy Moumbagna az alapvonalon túlról kanalazta vissza a labdát. Aztán a kapufa segített nagyot Niczulynak, de a 24. percben Sörli már a kapuba fejelt – Ninaj méretes helyezkedési hibáját követően (1-0). És jött a második hazai gól is, ezt Niczuly hibája előzte meg, a szentgyörgyi kapus a 29. percben Berg átlövését Pellegrino elé ütötte, aki könnyedén passzolt a hálóba (2-0).

A vendégek játéka ugyan nem javult fel, a hazaiak orosz kapusa, Hajkin azonban gondoskodott arról, hogy ne fulladjon unalomba a játék: a 42. percben a hosszú idő után kezdőként szereplő Varga Roland labdáját Dumitrescu az ötösre ívelte, a berobbanó Alimi fejesét pedig a hazaiak kapusa bevédte (2-1). Ez az érzés az újrakezdés első perceire is megmaradt, a 46. percben Varga egy lefejelt labdával megiramodott, 18 méterről leadott lövése pedig a kapufa segítségével becsúszott a bal alsó sarokba (2-2).

Az egyenlítés után a norvégok nyomtak ugyan, de különösebben nem veszélyeztették Niczuly kapuját. Sőt, a 88. percben Stefanescu kis híján meglepte az újra tétova Hajkint, a továbbjutásról azonban csak a hosszabbítás döntött. Abban is a Sepsi OSK középpályása, Paun hibája, aki nagy fesztávolságú kéztartással állt egy beadás útjába a 100. percben, a jogos tizenegyest pedig Pellegrino magabiztosan értékesítette (3-2). Nyílt sisakos második hosszabbítás-félidő következett, a norvégok sem vonultak fedezékbe egygólos előnyüket védendő, de a kapuk már nem forogtak veszélyben, hiányzott hozzá a minimális tisztánlátás vagy egyéni villanás.

Az északi sarkkörön túl ért véget a Sepsi OSK idei kupakalandja, de szégyenkezésre nincs oka Liviu Ciobotariu együttesének. A norvégok 5-4-es összesítéssel jutottak tovább, a háromszékiek pedig fennállásuk eddigi legmagasabb szintjére jutva, ott elbukva koncentrálhatnak a hazai kötelezettségeikre.

Borítókép: Varga Roland góljával egyenlített a Sepsi OSK, de a hosszabbításban végül alulmaradt (Fotó: Fekete Lehel/Sepsi OSK)