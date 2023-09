Mintha kicserélték volna a Fradi szerb világklasszisát + videó

A Ferencváros simán hozta a kötelezőt, a Dunaújváros elleni hazai idénynyitó mérkőzésen 44-21-re győzött, a csapat legeredményesebb játékosa, a szerb Dragana Cvijics hét gólt szerzett. De nemcsak a góljaival tűnt ki a kétszeres BL-győztes beálló, hanem a külseje alapján rá sem lehetett ismerni. A vehemens játékos megszabadult a fölösleges kilóitól, duzzad az erőtől. Cvijics a Fradi Médiának mesélte el, hét hónapja hogyan kezdődött el a változás.

Tavaly decemberben még így festett Cvijics. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Életemben először csináltam ilyesmit, és a klub részéről sem volt ilyen nyomás. Teljesen egyéni elhatározás volt, mert úgy érzem, hogy ez a csapat nagy dolgokra hivatott, és ebben én is maximális erőbedobással akarok részt venni, éreztem, hogy tudok jobb lenni – mondta Cvijics. – Korábban nem ügyeltem eléggé a jó minőségű reggelire, most ez is máshogy van, illetve egy bizonyos időablakon belül tartom az étkezéseimet. Minden szempontból jobban kezdtem érezni magam. Ez pedig a legfontosabb, mert elkezdtem hinni a dologban, és motivált lettem, hogy még nagyobb erőbedobással folytassam. Rájöttem, hogy ha nem így teszek, nem fogok tudni olyan teljesítményt nyújtani, amilyet elvárok magamtól – hangsúlyozta a beálló, aki elmondása szerint a pályán kívül is jobban érzi magát, és köszönetet mondott a csapattársának, Andrea Lekicsnek a szüntelen támogatásért.

A videó itt nézhető meg:

