Sírva fakadt a Juventus sztárja, miután sorsszerű gólt lőtt a Milan ellen

A Serie A kilencedik fordulójának legnagyobb rangadóját a San Siróban rendezték, ahol az AC Milan a Juventus együttesét fogadta. Mindkét csapat a dobogón áll, így nemcsak a múlt, hanem a jelen miatt is nagy jelentőséggel bírt a nagy meccs. A hős pedig a Milanban nevelkedett Manuel Locatelli lett, aki ezúttal már a Juventus mezében ért el győztes gólt.

Manuel Locatelli nagyot küzdött a Milan elleni rangadón. Fotó: EPA/Matteo Bazzi

A vendégek gyakorlatilag az első kapura tartó lövésükből betaláltak a 64. percben, pontosabban Locatelli lövésébe úgy tette bele a lábát Rade Krunic, hogy azzal éppen becsapta a saját kapusát. A gól legfőbb érdekessége az volt, hogy Locatelli napra pontosan hét évvel korábban, 2016. október 22-én is eldöntött egy 1-0-ra végződött Milan–Juventus rangadót, de akkor még a hazaiak színeiben talált a kapuba.

– Ezt a sors akarta így – nyilatkozta a meccs után Locatelli, aki a Football Italia beszámolója szerint könnyekig hatódott a lefújáskor. – Eszembe jutott a hét évvel ezelőtti gólom a mérkőzés előtt, ahogy akkor is, amikor most a kapuba találtam. Hihetetlen, hogy hét évvel később ugyanazon a napon győztes gólt szereztem, csak már a másik csapat színeiben. Tudtam, hogy a dátum megegyezik, a családban téma volt, nekik ajánlom a gólomat. Adrien Rabiot azt mondta, hogy most a megfelelő kapuba lőjek… Számomra ez egy különleges hely, itt nőttem fel.

Locatelli 2009-ben, 11 évesen került a Milan utánpótlásába, és 2016-ban mutatkozott be az első csapatban, mindössze 18 évesen. A védekező középpályás 2019-ben a Sassuolóba igazolt, amelyben olyan jól teljesített, hogy bekerült az olasz válogatottba, majd előbb kölcsönvette a Juventus, s végleg le is igazolta.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Milan sokáig emberhátrányban játszott, mivel Thiaw már a 40. percben a kiállítás sorsára jutott. Stefano Pioli, a csapat vezetőedzője emiatt nem volt nagyon elkeseredve a vereség után: – A meccsek után általában nem beszélek a csapattal, mert nagy a feszültség és most csalódottak vagyunk. Nem azt az eredményt kaptuk, amit szerettünk volna, de jól játszottunk tizenegy és tíz emberrel egyaránt, semmivel sem voltunk rosszabbak a Juventusnál.