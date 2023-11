A magyar válogatott mellett még egy Eb-kijutást ünnepeltek az éjjel + videó

Nem is lehet kérdés, hogy számunkra a magyar válogatott bulgáriai 2-2-es döntetlenje volt a csütörtöki Eb-selejtezők legfontosabb eredménye. Ezzel a magyar válogatott biztosította a helyét a 2024-es németországi Európa-bajnokság mezőnyében. Tőlünk kissé északra is ünnepeltek tegnap: akárcsak a magyar válogatott, a szlovák nemzeti csapat is csütörtökön biztosította be jövő évi Eb-szereplését. Pedig Szlovákia az ötödik kalapból várta a selejtező sorsolását, az előzetes erősorrend alapján még Luxemburg is erősebbnek számított északi szomszédunknál.

A magyar válogatott tagjai Bulgáriában ünnepelték az Eb-részvétel kiharcolását. Forrás: X/UEFA Euro 2024

Szlovákia a tavalyi csúfos Nemzetek Ligája-szereplésével vívta ki az előnytelen kiindulóhelyzetét, a C divízióban Kazahsztán és Azerbajdzsán mögött csak a harmadik lett csoportjában. Bő egy évvel később viszont az egyetlen csapat lett a szlovák, amely az ötödik kalaposok közül kivívta az Eb-részvételt.