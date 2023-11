Az ítéletidő csak átmenetileg segített a világelsőn + videó

Arina Szabalenka már a US Openen is kijelentette, hogy szívesen játszott volna közvetlenül a világelsőségért Iga Swiatek ellen. A vágya a női teniszezők évzáró világbajnokságán többé-kevésbé teljesült. Az eredmény viszont kiábrándító lehet a fehérorosznak, Szabalenka 6:3, 6:2-re kikapott a cancúni elődöntőben. Igaz, így is világelsőként zárhatja az évet, ha Swiatek a döntőben nem győz az amerikai Jessica Pegula ellen.

Arina Szabalenka nem tudta bebiztosítani az év végi világelsőségét Iga Swiatek ellen (Fotó: AFP/Claudio Cruz)

A találkozó végeredménye sima meccset mutat, ugyanakkor az időjárási körülmények megbolondították a mérkőzést Cancúnban, ahol a szervezéssel is akadtak problémák.