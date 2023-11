Babos Tímea idén végleg lezárt egy sikeres fejezetet

– Korábban is szívesen játszottam volna másik magyar lánnyal párost, sajnos erre sokáig nem volt lehetőség. Bondár Anna idén sokat játszott a belga Greet Minnennel, de ő jelezte neki, hogy az olimpia közeledtével inkább váltana, és honfitársával, Yanina Wickmayerrel játszana tovább. Ezután indultunk Annával egy spanyolországi versenyen, amit meg is nyertünk, a US Openen viszont igen szerencsétlen sorsolást kaptunk, bár az a meccs is szorosabb volt, mint amit a végeredmény mutat. Azóta kicsit különváltunk, ő inkább salakon, én pedig kemény pályán akartam játszani, de Ausztráliában biztos együtt játszunk majd, és utána is igyekszünk úgy alakítani a naptárunkat, hogy ha nem is minden helyszínen, de sokat tudjunk együtt játszani az olimpia előtt – árulta el Babos Tímea.

Babos és Bondár akár jövő héten is egymás oldalán szerepelhetnek, a magyar női teniszválogatottban, amely november 11-én és 12-én éppen a Minnennel és Wickmayerrel felálló Belgium ellen vív Billie Jean King-kupa-párharcot. Babos hat év után léphet ismét pályára a nemzeti csapatban. A magyar keretben rajta és Bondáron kívül még Gálfi Dalma, Stollár Fanny és Jani Réka szerepel, míg a belgáknál Sofia Costoulas, Alison Van Uytvanck és Bondár másik korábbi párospartnere, Kimberly Zimmermann vár még bevetésre.

