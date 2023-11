Találkozás a zsenivel

A nyáron hat kulcsember távozott a csapattól, a mostani hatodik helyet természetes megtorpanásként értelmezi a magyar szakember. – Tudatos szakmai koncepció része volt, hogy elkezdtünk fiatalítani, persze éreztük, hogy lesznek bökkenők, és rövid távon nem várhatunk el kiemelkedő eredményeket. De nem panaszkodunk, így is rengeteg pozitív élményünk van ebből a szezonból – folytatta Lőrincz, aki már találkozott személyesen a klub egyik tulajdonosával, a 41 évesen visszavonult Puskás-díjas svéd csatárzsenivel, Zlatan Ibrahimoviccsal. Kellemesen csalódott benne:

Meglátogatta a klubot, őszintén szólva már az is hihetetlen nagy élmény, szinte elképzelni is nehéz, hogy találkozhattunk. Kedves volt és érdeklődő, váltottunk néhány szót. Egy pillanatra sem éreztette velünk, hogy mennyi mindent tett le az asztalra.

Ibrahimovic látogatásával kapcsolatban felvetődött, vajon milyen nyelven folyt a beszélgetés, és egyáltalán hogyan csöppen egy magyar edző Svédországba. – Ez itt nem kérdés; nem a származás, a teljesítmény számít. A közös nyelv az angol, ezt mindenki tökéletesen beszéli, és ha normális, szabálykövető, motivált, szorgalmas emberrel találkoznak a svédek, aki képes alkalmazkodni, azt pillanatok alatt befogadják – jellemezte a helyieket a Hammarby magyar edzője.

Üzleti élet helyett

Pedig nem úgy indult, hogy valaha a futballban teljesedik ki. Lőrincz Ábel amatőr szinten futballozott, a közgazdász diplomájával az üzleti szférában helyezkedett el. Azzal szembesült, hogy az irodai munka nem az ő világa, a főnöke is felhívta erre a figyelmét. A labdarúgást addig is követte, egészséges hobbiként tekintett rá, egészen addig, amíg kezébe nem vette Jonathan Wilson nagy hatású Futballforradalmak című könyvét. – Ekkor tudatosult bennem, hogy a futballban a csapatok játékosai rendszerben tudnak együtt mozogni – mesélt a nagy felismerésről. Kis túlzással azzal a lendülettel beiratkozott a Skót Labdarúgó-szövetség B licences edzőképzésre. Azért ide, mert annak idején José Mourinho és Andre Villas-Boas, a videóelemzőből vezetőedzővé avanzsált, későbbi UEFA-kupagyőztes edző is itt szerzett képesítést.

Magyar edző Magyar másodedzővel a Hammarbynál. Fotó: Hamarbyfotboll.se

Lőrincz Ábel a megszerzett tudással először a hazai piacon próbált érvényesülni: 2014-től 2019-ig a Honvédnál dolgozott, aztán a Puskás Akadémiára került. – A licenc megszerzése után minden NB I-es klubnál bejelentkeztem. A Honvéd akkori holland szakmai igazgatója, Gert Herkees adott lehetőséget, a ranglétrát végigjárva később az NB I-es csapat mellett is dolgozhattam, és Supka Attila edzővel a mai napig remek a kapcsolatom. Utána a Puskás Akadémiához kerültem, sok dolgot tanultam, olyan is akadt, amit nem építettem be a módszereim közé. De eredményes volt a munkakapcsolat, a felcsúti csapat először a harmadik, majd a második helyen fejezte be a bajnokságot – mesélte a videóelemző, aki Felcsútról a dán Sonderjyske csapatához szerződött egy fejvadász cégen keresztül 2021-ben, a svéd Hammarbyhoz már Martí Cifuentes, a vezetőedző hívta. Mint korábban említette, úgy érzi, a helyén van.

A videóelemző a taktikai részletekre összpontosít. Mi a labdatartásra épülő stílust csiszoljuk minden edzésen. Rendkívül élvezem a feladatot. Sok edzőtől volt szerencsém ellesni különböző fogásokat, a legtöbb kollégám a Twitteren osztja meg a gondolatait, azon a platformon lehet találni érdekes elemzéseket. A tudásom nagy részét onnan csipegettem fel

– mondta Lőrincz Ábel.

A magyar szakember a szakmája csúcsának egy vb-n résztvevő válogatott vagy egy állandó BL-szereplő csapat melletti munkát tartja. – Fiatalon Manchester United-szurkoló voltam, beleszerettem Sir Alex Ferguson csapatába.

Ma már inkább edzőket nézek, követek. Tavaly elutaztam a római városi derbire, mert annyira érdekelt Maurizio Sarri munkája a Laziónál

– magyarázta.

Képben vannak rólunk

Lőrincz Ábel igyekszik követni a magyar futballt, hogy ha egyszer megkérdezik a véleményét egy-egy játékosról, ne jöjjön zavarba. – Vannak tehetséges magyar játékosok, de neveket nem mondanék, mert nem akarom a futballistát és a klubomat nehéz helyzetbe hozni. Követem az NB I-et – mondta a Hammarby magyarja, aki egy Magyarral is együtt dolgozik a szakmai stábban: – Magyar Richárd a másodedzőnk, ő nagyapai ágon magyar, de nem beszéli a nyelvünket. Korábban a Greuther Fürthnél Megyeri Balázs és Pintér Ádám is a csapattársa volt.

Adódik a kérdés, hogy milyen visszhangja volt Svédországban a magyar válogatott sikereinek, például a Nemzetek Ligájában az angolok elleni idegenbeli 4-0-s győzelem után. – Ide is eljutott a wolverhamptoni 4-0 híre. Kérdezgettek a klubban, és persze gratuláltak. Képben vannak a magyar futballal kapcsolatban – folytatta Lőrincz Ábel, akit már nemcsak a munka, hanem a párkapcsolata is a svéd fővároshoz köti. Szeret Stockholmban élni, de egyáltalán nem zárja ki, hogy egyszer visszatér a magyar futballba, és itthon építi tovább a karrierjét.