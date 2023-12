Megérkeztek Szaúd-Arábiába a Dakar járművei

November utolsó és december első napjaiban Barcelonában gyülekeztek a 2024-es Dakar-rali európai résztvevői, idén ugyanis itt került sor az adminisztratív és gépátvétel első körére, amelynek végén a verseny-, szerviz-, sajtós és szervezői járművek elfoglalták helyüket a kikötőben.

Kamionok a 2024-es Dakar-rali barcelonai gépátvételén (A szerző felvétele)

Akadt, akinek már ez a „nulladik szakasz” is rosszul sikerült: az egyik kamion defekttel állt be a kikötőbe, de olyan csapatról is szóltak pletykák, amelynek egyik járműve Barcelonába tartva kisebb balesetet szenvedett.

A cseh Buggyra csapat defektes kamionja a barcelonai kikötőben (A szerző felvétele)

A motorokat, quadokat, autókat, kamionokat, sőt helikoptereket a Jolly Palladio nevű óriási teherhajóra rakodták fel, amely hosszú útja végén a héten befutott a szaúd-arábiai Janbu kikötőjébe.

A csapatok január első napjaiban veszik át a versenygépeket, amelyeknek az Al Ulában található táborban kell átesniük a rajt előtti formaságokon. A 46. Dakar-rali január 5-én egy prológgal indul.

Borítókép: A cseh Toyota Gazoo Racing Czech csapat járművei a 2024-es Dakar-rali barcelonai gépátvételén (A szerző felvétele)