Sztárvendég a javából: Roy Jones Junior Budapestre látogat

A jubileumi ob-nak a fővárosi Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok ad otthon, s amint az a magyar sportági szövetség (MÖSZ) hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, a MÖSZ igyekszik emlékezetessé varázsolni a centenáriumi bajnokságot.

A korábbi klasszis Budapestre látogat Fotó: Action Images/Reuters

A legnagyobb dobás egyértelműen Roy Jones Jr. érkezése, akit az ob főszponzorának, a Hell Energy Drinknek sikerült Magyarországra csábítania. A profik között négy kategóriában, középsúlyban, nagyközépsúlyban, félnehézsúlyban és nehézsúlyban is világbajnoki címet nyert sztár pénteken Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral megkoszorúzza Papp László Gesztenyéskertben álló szobrát, majd a pénteki elődöntőket és a szombati finálékat a helyszínen tekinti meg, ahol aláírást és közös fotót is lehet majd tőle kérni. Juhász Roland, a MÖSZ-t jelenleg irányító ügyvivő testület tagja beszélt arról, hogy a nevezések alapján kijelenthető, a klubok is átérzik a századik bajnokság rangját, mivel rengeteg, több mint kétszáz nevezés érkezett a szövetséghez.