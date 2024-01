Messze volt a bravúr, veszélyben a Fradi továbbjutást jelentő helye

Hat meccs, hat minidöntő – így foglalta össze egy hete Allan Heine, a Ferencváros női kézilabda-csapatának a feladatait a Bajnokok Ligája hátralévő fordulóiban. A szakember hozzátette: bárki is az ellenfél, ő nem gondol vereségre, így győzelemre számít a a csoportot vezető és általa a mezőny egyik legjobbjának tartott Esbjerg ellen is, amelyet a csapata – igaz, még nem az ő irányításával – tavaly a budapesti Final Fourban legyőzött a BL elődöntőjében. A helyszín ezúttal Érd volt, és hamar kiderült, hogy nagy bravúrra lenne szüksége a Ferencvárosnak a győzelemhez.

Nora Mörk 11 gólig jutott Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az első félidőben a Fradi nagyon jól tartotta magát, annyira, hogy 16-15-re vezetett is. A fordulást követően viszont egyre inkább érvényesült az Esbjergben Nora Mörk és Henny Reistad világklasszisa, miközben koncentrációban és állóképességben is jelentkeztek hiányosságok hazai részről, ám ellépni nem tudott a dán együttes. Mintegy félpercnyi kettős emberelőny ellenére sem tudott egyenlíteni a Ferencváros, amelynél támadásban is kevesebb volt a kreatív megoldás, sőt három találattal elhúzott a rivális (21-24).

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Noha többször is lett volna lehetőség a zárkózásra, ezekkel nem tudott élni a kulcsfontosságú pillanatokban hibázó, fáradó FTC, így 30-25-re távolodott az Esbjerg. A hajrában időnként hét a hat ellen támadó dán csapat végül öt találattal kerekedett felül, 33-28-ra nyert, Mörk 11, Reistad 10 góllal vette ki részét a sikerből. Ferencvárosi részről Dragana Cvijic és Klujber Katrin egyformán hatszor volt eredményes. A Fradi ezzel a vereséggel éppen hogy csak továbbjutóhelyen áll a csoportjában.

– Nagyon kemény meccs volt, főleg a második félidőben, akkor már elfogyott az erőnk – nyilatkozta a Sport1 TV kamerája előtt a 44 születésnapját ezen a napon ünneplő Allan Heine. – Simon Petra viszont nagyon jó meccset játszott, nagyszerűen látta el a feladatát. Lekics beteg volt, ezért kevesebbet vállalhatott, Simon Petra őt is pótolta, feltörekvő, jó játékos, ezt most is bizonyította.

Borítókép: A kemény küzdelembe belefért a mosoly is (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)