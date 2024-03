Botrány a Puskás Arénában: magyar szurkolókat ítélt el a bíróság

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség vádat emelt 45 férfival és 3 nővel szemben, akik 2021-ben, a Puskás Arénában megrendezett labdarúgó-mérkőzéseken beugráltak a pályára, poharakat dobáltak be, sőt, egyikük egy égő pirotechnikai eszközt is a pályára hajított. A vádirat lényege szerint a vádlottak szurkolóként vettek részt a labdarúgó Európa-bajnokságon a Puskás Arénában, 2021. június 15-én megrendezett Magyarország–Portugália, 2021. június 19-én lebonyolított Magyarország–Franciaország és a 2021. szeptember 2-án lezajlott Magyarország–Anglia futballmérkőzések valamelyikén, néhányan közülük több meccsen is. Ezek alkalmával a vádlottak átlépték a szabályszerű szurkolás kereteit, közülük többen beugráltak a pályára, műanyagpoharakat dobáltak be, illetve egyikük egy pirotechnikai eszközt is működésbe hozott, majd azt behajította a pályára.

Fotó: MLSZ.hu

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a 48 személyt sportrendezvényen elkövetett rendbontás vétségével, illetve bűntettével vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság az ügyben tárgyalás mellőzésével hozzon érdemi döntést, a rendbontókkal szemben büntetővégzéssel pénzbüntetést szabjon ki, továbbá határozott időre tiltsa el őket futballmérkőzések látogatásától. A bíróság a vádlottakkal szemben gyorsított eljárásban, büntetővégzésben 182-től 440 ezer forintig terjedő pénzbüntetéseket szabott ki, és egy évre eltiltotta őket a futballmeccsek látogatásától. Több vádlott részletfizetést kért, és voltak, akik tárgyalás tartását kérték, utóbbiak vonatkozásában a bírósági eljárás folytatódik.

Borítókép: A telt házas Puskás Arénában is kiszúrták a vétkeseket (Forrás: Facebook/MLSZ)