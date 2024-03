Nem pánikolnak a Red Bullnál, pedig nagy volt a lemaradásuk

A háromszoros világbajnok csapattársa, Sergio Pérez elárulta, ő megmosolyogta azokat, akik a teszt alapján azt hangoztatták, hogy a Red Bull jóval előrébb jár mindenkinél.

– Azt kaptuk nagyjából, amit vártunk. Bahreinben sosem egyszerű. Most több dolgot is felfedeztünk az autón, amit a teszt alkalmával nem, szóval ez jó. Az a célunk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, és akkor az időmérőn, illetve a versenyen is jobban fogunk teljesíteni – vélekedett a mexikói pilóta. – A tesztek után sokan úgy vélekedtek, hogy egy másodperces előnyben vagyunk a többiekhez képest. Én jót nevettem ezen, tudtam, hogy szorosabb a mezőny. Több csapat autója is versenyképesnek tűnik, így szoros lesz az időmérő végeredménye – értett egyet Verstappennel Pérez.

A Red Bull előtt a Mercedes?

A Mercedes teljesítménye még a német alakulat pilótáit is meglepte.

– A két gyakorlás között előreléptünk, amit én sem értek teljesen – vallotta be a nap legjobbja, Lewis Hamilton. – Sokkoló a fejlődésünk, viszont van még min dolgoznunk, és szerintem bár kisebb a különbség a korábbihoz képest, a hosszú etapokon továbbra is jóval lassabbak vagyunk a Red Bullnál. Sokkal jobb érzés vezetni, mint korábban, végre valódi versenyautóban ülök, nem úgy, mint az elmúlt két évben.

A másik Mercedesszel a második helyen végző George Russell sem tudja, minek köszönhetően léptek előre, ám úgy látja, Verstappen továbbra is előttük jár. A brit pilóta úgy véli, a kvalifikáción talán megszorongathatják a Red Bullt, ám a futamon inkább a Ferrarival, a McLarennel és az Aston Martinnal fognak csatázni.

A hétvége további menetrendje

Péntek: 3. szabadedzés 13.30, időmérő 17.00

Szombat: Bahreini Nagydíj 16.00

Horner ügye még nem zárult le A Red Bull szerdán közölte, hogy lezárult a Christian Horner ellen folytatott vizsgálat. Az istálló csapatfőnökét egy női alkalmazott azzal vádolta meg, hogy illetlenül viselkedett vele. A Red Bull hosszú meghallgatások végén ejtette a vádakat, Horner maradhat a csapatfőnök, de ezzel nem zárult le az ügy. Mint azt az Origó megírta, csütörtökön a Formula–1, a Nemzetközi Automobil-szövetség legfontosabb személyiségei és a sajtó képviselői is rejtélyes e-mailt kaptak, amelyben kiszivárogtatták Horner szexuális tartalmú üzeneteit. Várhatóan lesz még folytatás.

Borítókép: Sergio Pérez az első bahreini szabadedzésen (Fotó: MTI/AP/Darko Bandics)