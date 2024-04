„Címeres mezben játszani különleges dolog” – a válogatott rangidőse felrázta a társakat + videó

– Amikor megérkeztem, éreztem, hogy a srácok lelkivilága nem éppen az ideális, hiszen két olyan mérkőzésen voltak túl, amelyek nem sikerültek jól. Úgy éreztem, pár szóval fel tudom őket rázni – idézte a 36 éves csatárt a Metropol. – Én nem voltam részese annak a két, lengyelek elleni vereségnek, próbáltam felhívni a figyelmet, hogy nem a tudásunkkal, a tehetségünkkel van itt probléma, hanem lelkileg kell összerázni az egészet. Azt a munkát, azt a szenvedélyt kell beletenni a meccsekbe, ami mindig is jellemezte a magyar válogatottat az elmúlt 17 évben, amióta én is a részese vagyok. Felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos az országnak, a gyerekeknek, a szurkolóknak, a magyar hokinak, hogy milyen teljesítményt nyújtunk. Ki lehet kapni, de szívvel-lélekkel kell küzdeni, mert címeres mezben játszani különleges dolog, ez nem mindenkinek adatik meg. Bennem is dúltak az érzelmek, mert ez az elmúlt 17 év nagyon sokat adott nekem.