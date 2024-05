Két meccs, egy cél – Budapesten is a BL-trófeáért küzdenek ezen a hétvégén

Amióta 2014-ben a női kézilabdázók BL-sorozatában is bevezették a férfiak­nál már „bejáratott” négyes döntős formátumot, csak Budapesten rendezték meg a végső győzelemről döntő tornát. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna volt a final four otthona, ám miután 2022-ben átadták a több mint húszezer néző befogadására alkalmas MVM Dome-ot, az esemény átköltözött oda. Tavaly éppen a népligeti csarnokban dőlt meg a női kézilabdameccsek nézőszámának világrekordja, amikor június 3-án 22 022 néző szurkolt egyszerre a Ferencváros és az Esbjerg elődöntőjén.

Tavaly telt ház volt az MVM Dome-ban a négyes döntő hétvégéjén (Fotó: Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A BL-ben mentheti meg szezonját a Győr

Az eddigi tíz (a koronavírus miatt a 2019/2020-as szezon félbeszakadt) Budapesten rendezett Bajnokok Ligája négyes döntő közül csupán egyszer, 2015-ben fordult elő, hogy nem kvalifikálta magát magyar csapat. A sorozat ebben az évben sem szakadt meg, az NB I képviseletében ugyanis az ötszörös győztes Győr is pályára léphet az MVM Dome-ban. A győriek a hazai bajnokságban és a Magyar Kupában is az FTC mögé szorultak a 2023/2024-es idényben, a BL azonban más kávéház. Az A csoport győzteseként automatikusan a negyeddöntőbe jutott az ETO, amely a legjobb nyolc között imponáló magabiztossággal verte meg idegenben a 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is BL-győztes Viperst. Bár Győrben a norvégok szépítettek, összesítésben 54-49-re a Győr nyerte meg a párharcot, így kivívva a budapesti szereplés jogát.

A márciusban menesztett Ulrik Kirkely helyét átvevő svéd vezetőedzővel, Per Johanssonnal első BL-végjátékára készülő győriek ellenfele a Team Esbjerg lesz. A dánok a Fradit is felvonultató B csoport második helyezettjeként szintén kihagyhatták a rájátszáskört, a negyeddöntőben pedig a Ferencvárost oda-vissza, 55-49-re legyőzve jutottak be a legjobb négy közé. Az első szombati elődöntő izgalmas párharcot ígér, újra volt csapata ellen játszhat a ma már az Esbjerget erősítő, 2016 és 2019 között azonban a Győr színeiben kézilabdázó Nora Mörk, de érkezik a remek formának örvendő világsztár, Henny Reistad is.

Magyarokkal érkezik az újonc

A döntőért zajló másik párharc egyik résztvevője a B csoportot megnyerő Metz. A franciák a nyolc között kettős győzelemmel búcsúztatták a CSM Bucuresti együttesét, így önbizalomtól telve várhatják a budapesti négyes döntőt. A Metz ellenfele a négyes döntő idei újonca, a német BBM Bietigheim lesz, amely az A csoport hatodik helyezettjeként előbb az Ikastot verte meg a negyeddöntőért, majd a nyolc között két mérkőzés alapján az előzetesen esélyesebbnek tartott Odensét is felülmúlta. A németekkel három magyar kézilabdázó tér haza Budapestre: a kapus Szikora Melinda, valamint a korábban a Ferencvárost és a Győrt is megjárt Faluvégi Dorottya és

Az elődöntőket ugyan csak szombaton rendezik, a hétvége programja már pénteken megkezdődik. A csapatok a nap folyamán a Vasas Fáy utcai csarnokában tréningeznek, illetve kora délutántól sajtótájékoztatót tartanak egy margitszigeti szállodában, este hat órától pedig már az MVM Dome szurkolói zónájában mutatkozhatnak be a drukkereknek.