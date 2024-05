Rapport Richárd gyorsan ráunt a románokra, Lékó Péter is visszatér

Szombaton jött a meghívó, hogy a Magyar Sakkszövetség és a sportállamtitkárság közös sajtótájékoztatót tart, amelyen szenzációs igazolásokat jelentenek be. Szinte mindenki egyből arra gondolt, hogy hazatér. A Magyar Nemzet is megkereste a nagymester édesapját, aki azonban nekünk is cáfolta az értesülést.

Rapport Richárd átgondolta a dolgokat és hazatért Fotó: Robert Ghement

Ugyanakkor árulkodó tény volt már akkor, hogy Rapport nem szerepel a június bukaresti Superbet sakktorna nevezési listáján, ahogy román színekben a Grand Chess Tour mezőnyében sincs ott.

Rapport ismét csak zászlót vált, nem vette fel a román állampolgárságot

Nem zörgött a haraszt… A hétfő délutáni sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Rapport Richárd két éve után hazatér Magyarországra. Ugyanúgy, ahogy két éve elhagyta a magyar színeket: zászlóváltással. A sakkozó néhány hete maga cáfolta, hogy felvette volna a román állampolgárságot.

Tehát az elmúlt két év vargabetű a pályafutásában, az életében. Reméljük, annak minden tanulságával együtt.

Szinte napra pontosan két éve derült ki, hogy Rapport román színekben folytatja. A Magyar Sakkszövetség ragaszkodott a három hónapos kiváráshoz, így az akkor 26 éves nagymester 2022 nyarán a világbajnokjelöltek nyolcfős versenyén még magyar színekben lett nyolcadik, utána viszont Romániát erősítette a sakkolimpián. Szakmailag a váltás dacára sem tudott előrelépni, jelenleg 2715 Élő-ponttal csupán a 29. a nemzetközi szövetség, a FIDE rangsorában.

Rapport a sajótájékoztatón azt mondta, várt pillanat jött el, hálás, hogy itt lehet és nagyon izgatott. Nagy kő esett le a szívéről azzal, hogy el tud engedni egy keserédes érzést, és úgy gondolja, hogy ettől a játéka is javulni fog. Az olimpián a győzelem a célja.

Lékó hat év után tér vissza

A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy hat év kihagyás után Lékó Péter is visszatér a magyar válogatottba. Lékó legutóbb 2018-ban, a grúziai Batumiban rendezett sakkolimpián szerepelt a magyar férficsapatban.

Lékót az ezredforduló tájékán egy évtizeden át a legjobb tíz között jegyezték a világranglistán, legjobb egyéni eredményeként 2004-ben világbajnoki döntőt játszott Vlagyimir Kramnyik ellen, amit a szabályok szerint a 7-7-es döntetlen dacára elveszített. Jelenleg 2666 Élő-ponttal a 70. a rangsorban, de a felkészültségét mindenki elismeri, ma is jó eséllyel veszi fel a küzdelmet a nemzetközi elit kiválóságaival.

Lékó Péter elárulta, tavaly május 28-án volt az első beszélgetése a visszatéréséről Polyánszky Zoltánnal, a Magyar Sakkszövetség elnökével, majd az hozta meg az áttörést, hogy decemberben Schmidt Ádám is csatlakozott a tárgyalásokhoz. Lékó sokáig nemet mondott, mert az volt a feltétele, hogy csak akkor vállalja a szereplést, ha Rapport Richárd is ott lesz a csapatban.

– Nagyon megható számomra ez a pillanat, ha egy ország ennyire bízik bennem és azt akarja, hogy térjek vissza, az óriási elismerés. Örülök, hogy itt lehetek – fogalmazott Lékó.

A 2014-es sakkolimpián ezüstérmes magyar férficsapat (balról): Horváth Tamás szövetségi kapitány, Rapport Richárd, Almási Zoltán, Balogh Csaba, Lékó Péter, előttük Polgár Judit

Lékó és Rapport is tagja volt annak a magyar válogatottnak, amely a magyar sakkozás legutóbbi értélhető eredményeként 2014-ben második lett a tromsői sakkolimpián. Az akkori csapatnak mellettük Polgár Judit, Almási Zoltán is tagja volt – Balogh Csaba volt az ötödik játékos –, tíz év után is az ő visszatérésük jelenti, jelentené a legnagyobb erősítést.