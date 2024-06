A működő magyar modell, a Szoboszlai-utód és a volt Fradi-edző – így készülnek az Eb-re szomszédaink

A magyar modellt követik

A mieinkkel egy napon, 2023. november 16-án tették biztossá Eb-részvételüket a szlovákok is. A 2016-ban nyolcaddöntős, 2021-ben viszont a csoportkör végén kiesett Szlovákia két éve ilyenkor mélyponton volt, ám miután a szövetség elöljárói kinevezték a Marek Hamsík javaslatára érkező szövetségi kapitányt, a Marco Rossihoz hasonlóan olasz Francesco Calzonát, visszatért a sikerek útjára. A magyar modellt „másoló” szomszéd selejtezőcsoportja második helyezettjeként jutott el Németországba, ahol Belgiummal, Ukrajnával és Romániával szerepel egy csoportban.

Edward Iordanescu, a román, Domenico Tedesco, a belga és Francesco Calzona, a szlovák válogatott szövetségi kapitánya a kupa mellett (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Calzona az idén februártól a Napoli vezetőedzője is. Nápolyban is játékosa a szlovák válogatott kulcsembere, a védekező középpályásként szereplő Stanislav Lobotka. A taktikai fegyelem kulcsfontosságú Calzona számára, kérdés, mire mennek ezzel a szlovákok Németországban.

Egy kihagyott Eb után térnek vissza

Szintén egyenes ágon biztosította Eb-kijutását a román labdarúgó-válogatott, amely hat győzelemmel és négy döntetlennel veretlenül nyerte meg selejtezőcsoportját a Magyarországgal egy Eb-csoportban szereplő Svájc előtt. A románok hatodszor tagjai az Európa-bajnokság mezőnyének, legutóbb 2016-ban vettek részt az európai seregszemlén.

Románia is „mélyről” jön, hiszen a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában csoportutolsóként zárt, és ezzel a harmadik divízióba zuhant. Ezt már a román válogatott történetének legsikeresebb edzőjeként számon tartott Anghel Iordanescu fiának, Edward Iordanescunak az irányításával érte el Románia, csakúgy, mint az Európa-bajnoki kijutást. Iordanescu 2022 januárja óta látja el feladatát, azóta közel hatvan labdarúgót hívott meg a keretbe. Szerződése az Eb végéig szól, amennyiben továbbjutnak a románok, valószínűleg ő is folytathatja a munkát.

Először Szerbiaként

Szerbia is tavaly ősszel, a selejtezőcsoportból kvalifikálta magát – az ország jelenlegi nevén először! Noha a szerbek 2010-ben, 2018-ban és 2022-ben is kijutottak a világbajnokságra, az Eb-kre vezető úton rendre elbuktak, legutóbb 2000-ben, még Jugoszláviaként szerepelhettek kontinenstornán.

A szerb válogatott a csoportgyőztes Magyarország mellett a G csoportból jutott ki, idegenben és otthon is vereséget szenvedve válogatottjától. A szerbek kerete bővelkedik a nagy nemzetközi ligákban szereplő játékosokban, ott van például a csapat erőssége, Duan Vlahovics, aki a Juventus csatára. Szerbia Angliával, Szlovéniával és Dániával találkozik majd a csoportszakaszban. A továbbjutásra is esélyes Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány gárdája.

és Nemanja Radonjic párharca. A selejtezőben kétszer is legyőztük a szerbeket (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A csatár, aki Szoboszlai útját járja

Szlovénia is 24 évnyi böjtöt lezárva lesz ott az Eb-n. Akkor a csoportkör jelentette a végállomást a szlovénoknak, akik a 2010-es labdarúgó-vb-n mutathatták meg magukat legutóbb egy nagy nyári tornán. Szlovénia a selejtezősorozatban a csoportgyőztes dánokkal azonos pontszámmal, de csoportmásodikként végzett a H csoportban.

A szlovén válogatottat szövetségi kapitányként a 62 éves korábbi labdarúgó, Matjaz Kek irányítja. Nem az Eb-kvalifikáció az első jelentős eredménye a nemzeti csapattal, ő volt ugyanis az edző akkor is, amikor a 2010-es világbajnokságra kijutottak a szlovénok. A gárda minden csapatrészben fel tud vonultatni egy-egy nevesebb játékost: a kaput az Atletico Madrid kapuvédője, védi, a védelemben ott van a korábban a Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában is szerepelt, ma már a lengyel Lech Poznant erősítő Miha Blazic, míg a csatárok között szerepel a útját járó 21 éves Benjamin Sesko, aki a Red Bull-klubok közül megjárta már az FC Lieferinget és a Red Bull Salzburgot is, az Eb előtt pedig a német élvonalbeli RB Leipzig színeiben is teljesített egy szezont. A tavaszra formába lendülő ifjonc minden sorozatot figyelembe véve 42 meccsen lépett pályára Lipcsében, ezeken 18 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.

Benjamin Sesko (labdával) a lipcseiek egyik nagy reménysége (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

Továbbra is a sikerkovács kapitány irányít

Nem került könnyű Eb-csoportba a 2018-ban világbajnoki ezüstérmet, 2022-ben pedig bronzérmet nyert Horvátország, amely a címvédő Olaszországgal, Spanyolországgal és Albániával szerepelhet egy négyesben. A horvátok a D csoport második helyezettjeként váltottak jegyet Németországba.

A szövetségi kapitány továbbra is a 2018-as vb előtt kinevezett, majd csapatát egészen a döntőig vezénylő Zlatko Dalic, akinek pozíciója azóta is megingathatatlan. No igen: a fentebb említett világbajnoki 2. és 3. helyezés mellett a horvátok tavaly a Nemzetek Ligájában is a döntőbe jutottak, ám ott végül a hosszabbítást követő büntetőpárbajban alulmaradtak Spanyolországgal szemben.

Horvátország 1996-ban debütált az Eb-ken, azóta immáron hetedszer résztvevője a kontinenstornának. A horvátok eddigi legjobb eredménye a negyeddöntő, amelyet 1996-ban és 2008-ban sikerült elérni. Most olyan futballistákkal rohamoz Horvátország, mint a Bayer Leverkusen védője, Josip Stanisic, a Manchester Cityt erősítő Josko Gvardiol, és persze a Real Madriddal friss BL-győztes 38 éves középpályás,

Esélyesek a továbbjutásra

Ukrajna utolsók között, pótselejtezőn biztosította be Eb-helyét, miután a selejtezősorozatban Anglia és Olaszország mögé szorult. A két plusz meccs aztán nem okozott gondot az ukránoknak, akik előbb Boszniát, majd Izlandot győzték le hátrányból fordítva.

Ukrajna ezzel sorozatban negyedszer lehet ott az Eb-n: 2012-ben még társrendezőként, 2016-ban és 2021-ben viszont már a pályán elért eredményeinek köszönhetően szerepelhetett a tornán. Három évvel ezelőtt a negyeddöntő jelentette a végállomást, ez az eddigi ukrán csúcs.

Szergej Rebrov Ukrajna szövetségi kapitányaként készülhet az Eb-re (Fotó: AFP)

Az ukránok szövetségi kapitánya Magyarországon is jól ismert, hiszen 2019 és 2021 között a Ferencváros vezetőedzője volt. Szergej Rebrov ebben az időszakban három bajnokságot nyert a Fradival, amelyet nem mellesleg előbb az Európa-liga, majd a Bajnokok Ligája főtáblájára vezetett. Rebrov olyan labdarúgókra számíthat, mint a Real Madrid kapusa, Andrij Lunin, az Arsenal középpályáa, Olekszandr Zincsenko vagy éppen a spanyol meglepetéscsapat, a Girona támadója, Artem Dovbik. A belga, román, szlovák, ukrán összetételű Eb-csoportból nem tűnik lehetetlennek az egyenes kieséses szakaszban való szereplés kiharcolása sem.

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.