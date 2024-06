Thomas Bach: Magyarország és Budapest erre nagyon büszke lehet + videó

Hatalmas sportfesztivál kezdődött meg ma Budapesen a Ludovika Campuson, ahol az eseményt ingyenesen látogató közönség remekül szórakozhat, a sportolók számára viszont hatalmas a tét, hiszen itt áll össze a városi sportágak olimpiai mezőnye. A sportmászás gyorsasági versenyszámában öt női és öt férfi, ügyességi (boulder) és nehézségi (lead) mászásban pedig tíz-tíz versenyző, a breakeseknél hét-hét, a BMX Freestyle park számaiban hat-hat, a gördeszkásoknál – a park és az utcai versenyszámokban – összesen 40-40 sportoló szerezhet biztos indulási jogot a párizsi olimpiára.

Tusnády Nimród a falon Fotó: MOB/Szalmás Péter

A gördeszkások versenyén telt ház volt a lelátón, még a lépcsőn is ültek. Viszont nem egy olyan érdeklődő „szakmabelit” is láttunk, aki felkötött kézzel érkezett – a sérülések üzemi balesetnek számítanak a sportágban. A nagyközönség amúgy nemcsak a négy sportággal ismerkedhet meg, és a jelen levő hazai sportági szakszövetségek jóvoltából ki is próbálhatja ezeket, ennél jóval szélesebb a paletta, hogy mi vár az Ludovika Campusra kilátogatókra. A teljesség igénye nélkül: lehet szelfizni egy olimpiai fáklyával, betekintést nyerhetünk a legnagyobb sportolók táplálkozásába – ki gondolná, hogy Michael Phelps fénykorában naponta elfogyasztott egy kiló tésztát plusz egy XL-es pizzát is –, a Nemzetközi Fair Play Bizotság pedig csapatépítő játékokkal fogadja a legfiatalabb sportrajongókat.

Már az első napon sokan látogattak ki a Ludovika Campusra Fotó: Fábik Tibor

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár nagy sikernek tartja a városi sportágak olimpiai selejtezőtornájának rendezését, s megjegyezte, hogy ebben jelentős szerepe van Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagjának, Fürjes Balázsnak.

Nagy elismerés, hogy a NOB Sanghaj mellett Budapestnek adta ezt a rendezési jogot. Látjuk, hogy az olimpiai mozgalomban az úgynevezett városi sportágak nagyon jelentős mértékben erősödnek meg, olyan közösséget tudnak megszólítani, amely nem biztos, hogy más sportágakkal ilyen eredményesen sikerülne

– hangsúlyozta az államtitkár.

Négy magyar versenyzőnek szurkolhatunk a Ludovika Campuson

A kétfordulós kvalifikáció első fordulójára májusban került sor Sanghajba. Az első állomáson a BMX-es Kempf Zoltán a 21., a breakes Szarvák Csenge a 34., Lobontiu Menotti Noris a 38., míg a sportmászó Tusnády Nimród a 44. helyen végzett. A kvótákat a két állomás összesített eredményei alapján osztják ki, s a mieinktől bizony nagy bravúr lenne egyetlen kvóta megszerzése is. Ma a sportmászók első selejtezőjében, az ügyességi mászásban Tusnády 32. lett a 46 fős mezőnyében. Pénteken jön a nehézségi mászás selejtezője, és a két nap eredményei alapján az első húsz helyezett jut tovább a szombati elődöntőbe.

A Ludovika Campusra ma ellátogatott Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is. A német sportvezető két okot nevezett meg az érintett sportágak ötkarikás programba vételére. Egyrészt, hogy a sport gyökerei a városokhoz köthetők, és a NOB közel akarja vinni a sportot az emberekhez, és nem arra vár, hogy az emberek menjenek oda, ahol a sporteseményeket rendezik. Másrészt pedig ezek a sportágak a hagyományosakhoz képest maguk is fiatalok, újító szelleműek és a vonzók a fiataloknaka.

– Magyarország és Budapest nagyon büszke lehet erre a rendezésre – szögezte le Bach, aki kiemelte, hogy már a nyitónapra is sok fiatal látogatott ki.

A Magyar Olimpiai Bizottság egész napos aktivitássorozattal várt több mint hatszáz tanulót és pedagógusaikat az Olimpiai értékek iskolai program keretében, amely egy olyan oktatási és nevelési program, amelyet különböző csatornákon, de elsősorban a közoktatáson keresztül lehet a diákokhoz eljuttatni. A fiataloknak pedig nagy élmény lehetett, hogy találkozhattak az olimpiai mozgalom első emberével.