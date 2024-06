Három emelet magasból zuhannak a mélybe a Ludovika Campuson + videó

Az utcai sportok a BMX freestyle park versenyszámát, a falmászást, a gördeszkát és a breakinget jelentik, és az elején tisztázni kell, utóbbiak képviselői nem szeretik, ha breaktáncosoknak nevezik őket. Az, hogy a nyáron a párizsi ötkarikás játékokon kik indulhatnak, két kvalifikációs állomás összesített eredményei alapján dől el: májusban Sanghaj volt a házigazda, s komoly sportdiplomáciai sikernek könyvelhetjük el, hogy a párizsi indulók listája nálunk lesz végleges. A négy sportágban együttesen valamivel többen mint százötvenen érnek révebe.

A Ludovika Campuson most a párizsi olimpia van a fókuszban

Mondhatjuk, hogy csütörtöktől vasárnapig a Ludovika Campuson egy kis olimpiát látunk – az utcai sportokat illetőem mindenképpen. Már csak azért is, mert hét olimpiai bajnokot is köszönthetünk. A BMX freestyle park versenyszáma, a gördeszka és a sportmászás a 2021-es tokiói olimpián debütált, a bréking új sportág az ötkarikás műsorban.

Itt van Tokió 13 éves olimpiai bajnoka, Nisija Momidzsi is

Kapaszkodjunk meg, Tokióban a japán Nisija Momidzsi 13 évesen lett aranyérmes női egyéni utcai gördeszkázásban, ő az olimpiák történetének harmadik legfiatalabb olimpiai bajnoka, és indul Budapesten is. A női gördeszka tényleg a fiatalok sportja, a tegnapi edzésen a versenyzők átlagéletkora bőven 18 év alatt volt. Láthattuk, hogy a lányok esnek, kelnek, de úgy pattantak fel azonnal, mintha mi sem történt volna. S persze a férfiak is ismerkedtek a pályával.

A mászófalak egyikén a gyorsasági mászás során 15 méterre kell feljutni minél gyorsabban, több mint három emelet magasba, biztosítással, hogy aztán jöjjön a kellemes zuhanás vissza a földre. No persze sokan már hamarabb lepottyannak…

A Ludovika Campuson a közel félezer induló között négy magyar lesz: Szarvák Csenge és Lobontiu Noris breakingben, Tusnády Nimród falmászásban, Kempf Zoltán pedig BMX freestyle-ban méreti meg magát. A rendezvény ingyenesen látogatható, zenei programok is várják az Orczy-parkban az érdeklődőket, akik jó néhány sportágat is kipróbálhatnak. De aki úgy gondolja, az sziesztázhat is.

Gondolnak a pihenni vágyókra is

