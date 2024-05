Hétfőn lezárják az Orczy-parkot, gigantikus falat építenek + videó

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, a Ludovika Campusnak is otthont adó Orczy-parkban május közepén azzal szembesülhettünk, hogy a központi, nagy füves területnek a felét kordonokkal elkerítik, kamionok érkeznek megpakolva, majd építési munkálatok kezdődnek. S hogy mi is készül, arról a kordonokon elhelyezett táblák adnak tájékoztatást. Nevezetesen, hogy június 20–23. között itt rendezik meg az „utcai sportok”, azaz a sportmászás, a breaking, a szabadstílusú BMX és gördeszkázás második, egyben utolsó olimpiai kvalifikációs versenyét. A pályák építése tehát már zajlik, és ezt még a hét végén bárki láthatja, hétfőn viszont a nagyközönség számára – a tájékoztatás szerint biztonsági okokból – bezárulnak az Orczy-park kapui. A kihelyezett táblák szerint már szombaton bezár a park, a Józsefvárosi Önkormányzat azonban csütörtökön arról adott tájékoztatást, hogy csak hétfőn.

Mindenki tudhatja, mi készül itt (Fotó: Fábik Tibor)

Az, hogy az utcai sportokat beemelték az olimpiai programba, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Olimpiai Agenda 2020+5 elnevezésű reformprogramjának egyik alappillére. A NOB is érzékelte, hogy nyitni kell a mai generáció számára népszerű sportágak irányába. A BMX Freestyle, a gördeszka és a sportmászás a 2021-es tokiói olimpián debütált, a bréking új sportág az ötkarikás műsorban.

Utóbbit nálunk bréktáncként szokták emlegetni, a sportág művelői azonban igen komoly sértésnek veszik, ha bárki breakdance-ként említi a breakinget.

A sportágak történetéről a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján ITT lehet olvasni.

Az Orczy-park lesz a mindent eldöntő csaták színhelye az olimpia előtt

Ami a párizsi kvalifikációt illeti, a kétfordulós sorozat első megméretésére május 16. és 19. között Sanghajban került sor, s nagy sportdiplomáciai siker számunkra, hogy a másodiknak mi adunk otthont. A versenyzőknek mindkét állomáson jól kell teljesíteniük ahhoz, hogy biztosítsák helyüket a párizsi olimpián.

Ezen a falon is Párizs, az olimpia felé vezet az út (Fotó: Fábik Tibor)

BMX Freestyle-ban, sportmászásban és breakingben Sanghajhoz hasonlóan Budapesten is ötven pontot lehet szerezni, azaz a két fordulóban összesen maximum százat. A két állomáson szerzett összpontszámok alapján alakulnak ki a végső sorrendek, amelyek eldöntik az olimpiai kvóták sorsát is. A gördeszka pontrendszere ettől minimálisan eltér: itt a sorozat két állomása mellett a korábbi versenyekről hozott pontok is számítanak a végelszámolásnál. Előbbiek teszik ki az összpontszám kétharmadát, míg az olimpiai kvalifikációs sorozatot megelőző állomások a fennmaradó egyharmadot. Az igazán éles verseny tehát Budapesten lesz, itt dől el minden, több lehetőség nincs a javításra.

Csütörtökön délután itt tartottak a munkálatok (Fotó: Fábik Tibor)

A mezőnyben hét olimpiai bajok is lesz, de a gördeszkás japán Joszozumi Szakura, a sportmászó spanyol Alberto Ginés López és a BMX freestyle legendás alakja, az ausztrál Logan Martin nevét külön is meg kell említeni.

A közel ötszáz versenyző között négy magyar lesz: Szarvák Csenge (B-Girl Csenge) és Lobontiu Menotti Noris (B-boy Noris by Nature) breakingben, Tusnády Nimród Sebestyén sportmászásban, Kempf Zoltán (Kempf Zozo) pedig BMX Freestyle-ban méreti meg magát.

Kempf Zoltán: Jó lesz a hazai közönség előtt versenyezni

– Nagyon rég volt BMX esemény Budapesten, végre egy kicsit a hazai közönség is láthatja a sportunkat. Örülök, hogy a verseny erejéig egy ilyen pályán bringázhatok itthon, jó lesz a hazai közönség előtt versenyezni. Megpróbálom kihozni magamból a lehető legtöbbet – mondta Kempf Zoltán.

Az ingyenesen látogatható sportesemény kísérőrendezvényén, az Urban Fesztiválon koncertek is várják az érdeklődőket, a bátrabbak pedig a sportágakat maguk is kipróbálhatják. A szervezők a sporteszközöket és a védőfelszerelést mindenkinek biztosítják.