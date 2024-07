Párizs 2024: 28 éves átkot megtörve jutott a torna összetett döntőjébe Mészáros Krisztofer

Kezdjük a leglényegesebb információval: Mészáros Krisztofer a 14. helyen bejutott a férfi tornászok szerdai egyéni összetett döntőjébe a párizsi olimpián. Ez azért is nagy szó, mert ilyenre utoljára még az 1996-os, atlantai olimpián volt példa, amikor Supola Zoltán került be összetettben a fináléba, ahol végül 22. lett.

Mészáros Krisztofer remekelt korláton, ő a második tartalék a szerdöntőre (Fotó: Kovács Tamás)

A fiatal Mészáros remekül tornázott, ám a végül elért 14. helyénél is előrébb végezhetett volna, ha éppen nem a kedvenc szerén, talajon rontott volna bele a gyakorlatába. Ezt azért is sajnálhatta, hisz éppen talajon szerzett Eb-bronzérmet, és az olimpiára úgy érkezett, hogy esélyes a szerenkénti fináléba jutásra is. Ehhez 14,8-as pontszámra lett volna szükség, ennek a lehetősége azonban már gyakorlatilag az első ugrósor végén elszállt, miután a 22 éves klasszis kilépett, ráadásul a második sor végén letette a kezét. Végül 12,900 ponttal zárt.

Viszont korláton olyan fantasztikusan sikerült a gyakorlata a Bercy Arénában (14,733 pont), hogy ezen a szeren van némi esély a döntőre, ugyanis Mészáros végül a második számú tartalék lett.

A nagy álom, a szerdöntő még nem jött össze

– Valahol ez volt az álmom, meg az, hogy szerenkénti döntőben is ott legyek a legjobbak között. Utóbbi nem jött össze, de olimpián második számú tartaléknak lenni is kimagasló dolog. Rengeteg munka van ebben az eredményben. Az edzőmmel sokat beletettünk ebbe az olimpiai ciklusba, és külön megjegyezném a sportpszichológusom munkájának fontosságát. Nagyon boldog vagyok, hiszen szerdán ismét megmutathatom azt, amire képes vagyok, és bízom benne, hogy sikerül előrébb lépni” – fogalmazott a magyar szövetség közleményében Mészáros.

Edzője, Szűcs Róbert szerint Mészáros első olimpiáján kimagasló eredményt ért el, profin lehozta a selejtezőt.

– A 14. helyen ment tovább, és abban bízunk, hogy a döntőben lesz előrelépés, hiszen például a legerősebb szerén, talajon bőven maradt még benne tartalék” – tette hozzá a szakember.

Mészáros teljesítménye komoly eredmény a magyar férfi torna számára

A korábbi olimpiai bajnok Magyar Zoltán, a magyar szövetség elnöke úgy fogalmazott, ez a teljesítmény az összetett döntőjével egy csoda volt egy 22 éves fiatalembertől. Úgy véli, még nem is jött el az ő ideje, még tovább tud fejlődni, és ez a jelenlegi 14. hely komoly eredmény a magyar férfi torna szempontjából is. Az egyéni összetett szerdai fináléjában 24-en – nemzetenként legfeljebb ketten – lesznek érdekeltek.