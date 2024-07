Sztrájkkal fenyegetőznek az olimpiai megnyitóra felkért táncosok

Érkeznek Párizsba sportolók és az edzők mellett az újságírók is, akik augusztus 11-ig, az olimpia végéig tudósítanak majd. Az Origó munkatársa részletes riportban számolt be az első párizsi élményeiről, és a végén meghökkentő információval szolgált: lehet, hogy csonka lesz a látványosnak ígért megnyitóünnepség programja. A fellépésre felkért táncművészek robbantottak kisebb bombát, amikor bejelentették, hogy akár sztrájkolhatnak is a nyitóünnepség idején. Elmondásuk szerint embertelen körülmények között kell készülniük a nagy eseményre, de ez nem minden.

Fotó: AFP

A művészek (joggal) keveslik azt a 60 (!) eurót, amelyet a szervezők honoráriumként fizettek volna ki. Ez tényleg nevetséges összeg, amikor egy este 1500-1600 eurót is kapnak egy-egy fellépés során. Az ijedt szervezők ekkor álltak elő egy 180 eurós javaslattal, de a táncosok ezt sem fogadták el. Hogy mindezt mennyire komolyan gondolják, az a hétfői próbán is látszott, amikor a táncosok 8 percen át felemelt ököllel és mozdulatlanul álltak. Mondani sem kell, a sztrájk óriási botrány lenne...