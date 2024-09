Elúszó vb-cím, csapnivaló hétvége, mégis optimisták a Red Bullnál

Vasárnap olyan helyzet állt elő, amelyre közel két és fél éve nem volt példa: nem a Red Bull vezeti a konstruktőrök névsorát a Formula–1-ben. 2022 májusában átmenetileg vezetett a Ferrari, azóta viszont az energiaitalosokat nem lehetett letaszítani a trónról, két világbajnoki címet gyűjtöttek be.

Nem éppen víg a hangulat a Red Bull garázsában Fotó: AFP/NurPhoto/Andrea Diodato

Az elmúlt hetekben, hónapokban már számítani lehetett rá, hogy hamarosan megszakad ez a sorozat. A McLaren az élre tört, a Red Bull pedig ezzel párhuzamosan egyre hátrább került, a címvédő számára nemhogy a győzelem, általában a dobogó is csak álom marad. A vasárnapi Azeri Nagydíjon is így volt ez, noha a futam hajrájáig Sergio Pérez a harmadik helyen autózott, a leintés előtt másfél körrel összeütközött Carlos Sainz Ferrarijával. Pérez pont nélkül maradt, Max Verstappen szenvedett a versenyen, még a két pilóta kipottyanásának ellenére is csak ötödikként látta meg a kockás zászlót.

A McLarennek nagyon jól jött az ütközés, Pérez nullázásával, Oscar Piastri futamgyőzelmével és Lando Norris negyedik helyével a narancssárgák nemcsak ledolgozták a nyolcpontos hátrányukat a Red Bull-lal szemben, hanem húsz ponttal (476-456) meg is léptek a bikáktól.

Emlékezetes nap volt ez tehát a brit istálló életében. Az előzés már önmagában is nagy esemény, de még édesebb lehet a részsiker annak fényében, hogy a McLaren már közel tíz és fél éve nem járt ilyen magasságokban. Egészen pontosan a 2014-es idény első futama, az Ausztrál Nagydíj után vezettek két teljes hétig – vagyis a következő verseny befejeztéig.

Most minden jel szerint ennél jóval tovább tarthat ez az állapot. Az alakulat lendületben van, a Red Bull küszködik, és bár a Ferrari egyre javul, már az jelentene meglepetést, ha nem a McLaren zárna az élen. Ha valóban így lesz, hosszú-hosszú szűk éveknek lehet vége, a briteknek 1998 óta nem volt részük ilyen diadalban.