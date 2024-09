Egy barátja „elintézhette” Verstappennek a vb-címet

A Formula–1 történetében kilencszer fordult elő, hogy egy pont döntött arról, hogy egyik vagy másik pilóta lesz-e a világbajnok az adott évben; Niki Lauda, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen vagy Lewis Hamilton is nyert már ilyen csatát. Max Verstappennek, ha szigorúan csak a végső pontszámokat nézzük, ilyenben még nem volt része. A legkisebb különbséggel éppen Hamiltont győzte le 2021-ben, és bár aztán nyolc pont választotta el őket egymástól, az vérre menő küzdelem volt.

Lando Norrisnak mostantól halmoznia kellene a győzelmeket, hogy legyőzze Verstappent Fotó: AFP/Mohd Rasfan

Hogy most is hasonló végjátékban lesz-e részünk, még nem tudhatjuk, mindenesetre nagy csata van kibontakozóban. A McLaren előretörésének köszönhetően Lando Norris folyamatosan csökkenti a korábban tetemesnek számító hátrányát Verstappennel szemben, ami a brit pilóta vasárnapi, szingapúri győzelmének köszönhetően már csak 52 pont.

Ricciardo szívességet tett Verstappennek

Helyesebben szólva még 52 pont. Lehetett volna ez 51 is, ha Daniel Ricciardo (RB) az utolsó körben nem veti be magát, és futja meg a Szingapúri Nagydíj leggyorsabb köridejét. Egyébként Norrisnak járt volna a bónuszpont, amit így senki sem kapott meg, mivel az ausztrál pilóta a 18. lett, és csak az első tízben végzett pilóta valamelyikének jár az extra pont, ha megfutja a verseny leggyorsabb körét.

Ricciardo és Verstappen korábban majdnem teljes három idényen keresztül, 2016 májusától 2018 végéig csapattársak voltak a Red Bullnál, és ez idő alatt nemcsak kollégaként működtek együtt, hanem barátokká váltak, és azóta is támogatják egymást. A 2024-es Japán Nagydíj után például, amikor Ricciardót az ütközése miatt kritikákkal halmozták el, Verstappen azok kevesek egyike volt, akik egy üzenettel igyekeztek jobb kedvre deríteni az ausztrál pilótát.

A várakozások szerint a Formula–1-es pályafutását Szingapúrban lezáró Ricciardo tett most egy szívességet a barátjának. Arról nem is beszélve, hogy a csapata kedvére is tett, hiszen az őt alkalmazó RB a Red Bull kistestvére.

– Ez nem Lando ellen szól, de némiképp most abban bízom, hogy Max egy ponttal nyeri majd meg a bajnokságot, mert akkor ezzel most biztosítottam magamnak egy szép karácsonyi ajándékot – tekintett előre a mókamester pilóta, aki nem aprózza el, egy interjúban azzal viccelődött, hogy több millió dolláros bónusz járna ezért neki.

Az említett egy pont az év végén különösen sokat jelenthet. Azzal, hogy a másodikként célba ért Verstappen 52 pontot megőrzött az előnyéből, eldőlt, hogy a holland klasszis akkor is megszerzi a negyedik világbajnoki címét, ha Norris mind a leggyorsabb kör megfutása mellett a hat hátralévő futamot megnyeri és a három sprinten is diadalmaskodik, miközben Verstappen minden alkalommal a második helyen fut be. Akkor a végelszámolásnál éppen egy pont választaná el őket.

Persze nagyon kicsi a valószínűsége, hogy így alakul majd az idény további része. Egyrészt Norrisról sem lehet azt mondani, hogy halmozná a futamgyőzelmeket. Pályafutása első, még május eleji diadala óta mindössze kétszer intették le az első helyen, pedig az elmúlt hónapokban a McLarené volt a leggyorsabb autó a Formula–1-ben. Ahogy arra sincs garancia, hogy Verstappen mindig elcsípi a második pozíciót, mostanában csak minden harmadik versenyen áll dobogóra. És természetesen az is megtörténhet, hogy a Red Bull erőre kap. A négyhetes őszi szünet utáni első futamra, Austinra nagy fejlesztési csomaggal készülnek az energiaitalosok, amitől Verstappen és a csapat is sokat vár. A többi versenyzőről és csapatról pedig még nem is beszéltünk, pedig a Ferrari és a Mercedes is hatással lehet a két bajnokaspiráns küzdelemére.

Alakuljon akárhogy is, izgalmas hajrának nézünk elébe.