Gulácsi Péter a nagy szívfájdalmáról vallott a Liverpoollal kapcsolatban

Gulácsi Péter 51 meccsen ült kispadon a Liverpool játékosaként, de a pályára lépésig nem jutott el 2008 és 2013 között, amíg a klub kapusa volt. Így sem akkor, sem pedig később nem adatott meg neki, hogy az Anfield közönsége előtt védjen, érdekes módon ellenfélként sem, pedig a Lipcsével nem most találkozik először volt csapatával. 2021-ben a BL-nyolcaddöntőben került egymással szembe a két klub, akkor a Covid-járvány miatt nem teljesült Gulácsi régi álma.

Gulácsi jó formának örvend a Lipcsében. Forrás: Facebook.com/RBLeipzig

– A koronavírus miatt nem engedtek be minket az Egyesült Királyságba, így kétszer is Budapesten, a magyar válogatott stadionjában kellett játszanunk – mesélte a TheScore.com nevű oldalnak Gulácsi. – Még mindig vágyom arra, hogy a telt házas Anfielden játszhassak, az különleges lenne. Szerencsére vagy sajnos, de otthon fogunk játszani szerdán. Szóval remélhetőleg meglesz a hazai pálya előnye. Ez egy fontos meccs számunkra, és szeretnénk megnyerni.

A Lipcse két vereséggel rajtolt a BL alapszakaszában, míg a Liverpool két győzelemmel, innen nézve a németeknek van nagyobb szükségük a pontokra az egymás elleni meccsen. – A helyzetünk jelenleg nem könnyű – mondta erről Gulácsi. – Két vereséggel kezdtünk két olyan meccsen, ahol nem mi voltunk a rosszabbik csapat. Az Atletico Madrid ellen az utolsó percben kaptunk ki, a Juventus pedig piros lapot kapott ellenünk, és 2-1-re vezettünk, mielőtt elvesztettük a meccset. Csalódás volt. A Liverpool ellen tehát olyan helyzetben vagyunk, hogy el kell kezdenünk gyűjteni a pontokat, és majd meglátjuk, hogyan alakul a meccs. De általánosságban a célunk nem változik: szeretnénk kvalifikálni magunkat a következő fordulóba, aztán majd meglátjuk, meddig jutunk.

Gulácsi: Hihetetlen volt Gerrard és Xabi Alonso mellett edzeni

Arról is kérdezték a magyar kapust, hogy fiatalon mit adott neki a Liverpool. – Az előszezonban kezdtem el edzeni, amikor a válogatott játékosok még nyaraltak, de akkor is olyan futballisták voltak ott, mint Jamie Carragher – válaszolta. – Aztán néhány héttel később a válogatott játékosok is visszatértek: Xabi Alonso, Steven Gerrard, Fernando Torres. Hihetetlen élmény volt 17 évesen, hogy ezekkel a játékosokkal edzhettem, majd rendszeres tagja lehettem az első csapatnak.

A Lipcse–Liverpool BL-meccset szerdán 21 órakor rendezik.