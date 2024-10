Sérülések, betegség, fertőző védekezési hibák – ez vezetett a Győr váratlan összeomlásához

Nem megszokott, hogy a BL-címvédő Győr vereséget szenved hazai pályán, szombaton azonban az Odanse nem várt különbséggel, 35-28-ra nyert az Audi Arénában. Ezzel önmagában még nem történt nagy probléma, a győriek négy győzelem és egy döntetlen után veszítettek először pontot az európai kupasorozatban, és továbbra is második helyen állnak a B csoportban, a mutatott játék azonban hagyott kívánnivalót maga után.

Több nagy hiányzója nélkül állt ki az ETO

A Győr a Toft, Hovden, Housheer, de Paula, Brattset Dale, Jörgensen, Fodor Csenge összeállítású kezdőcsapattal lépett pályára a dánok ellen. Per Johansson kényszerpályán mozgott a sor összeállításakor, nem számíthatott ugyanis három játékosára sem. Hatadou Sakot még a múlt heti, Brest elleni találkozón lőtték fejbe, a kapus így az orvosi stáb javaslatára elővigyázatosságból nem került be a keretbe, akárcsak kisebb sérülése miatt Győri-Lukács Viktória, míg Ryu Eun Hee betegség miatt nem tudta vállalni a játékot ezen a mérkőzésen.

„Nem elfogadható, hogy ennyi jó játékos egyszerre így játsszon”

A Bajnokok Ligája címvédője a szünetre kétgólos hátrányba került, második félidei mélyrepülése nyomán azonban vereséget szenvedett. Érdekesség, hogy a Győr és az Odense is 50-50 lövésig jutott, a dánok azonban jobban gazdálkodtak a lehetőségeikkel, nagyobb arányban értékesítették azokat. A győri Dione Housheer kilenc góljával ugyan a meccs legeredményesebbje lett, de a sokszor pontatlanul játszó, zavartnak tűnő győriek ezúttal sem támadásban, sem védekezésben nem tudtak a tőlük megszokott színvonalon teljesíteni.

– Nehéz háromhetes perióduson vagyunk túl, de örültünk, hogy a kulcsfontosságú mérkőzésen, Brestből elhoztuk a két pontot. Utána nyilván készültünk az Odensére, hiszen tudtuk, hogy gyors és erős játékot játszik, jó és technikás játékosok alkotják a keretét. Az első félidő eleje jó volt, a támadásban nem volt annyi hibánk, mint a védekezésben. Tudtuk, hogy Elver és Höjlund ellen az egy-egyek kulcsfontosságúak lesznek, de ezeket az egész meccsen nem sikerült megoldanunk. A második félidőben a védekezésünkön mindenképpen javítani szerettünk volna, de az Odense ugyanazon a magas szinten játszott, és nem tudtuk megállítani. A védekezésünk hibái megfertőzték a támadójátékunkat, így mélypontra kerültünk. Nem elfogadható, hogy ennyi jó játékos egyszerre így játsszon az ETO-ban – nyilatkozta Per Johansson, a Győri Audi ETO KC vezetőedzője.

Esély az összecsiszolódásra

A BL csoportkörében a válogatott szünet után, három hét múlva rendezik a következő fordulót. Ez az időszak lehetőséget kínál a Győrnek, hogy rendezze sorait – a hiányzók valószínűleg felépülnek, lesz idő kielemezni a szombaton elkövetett hibákat, melyek a súlyos vereséghez vezettek, és akár a csapat további építésére is meglesz lehetőség. Merthogy ne feledjük el, ez az ETO már nem az, amely júniusban története során hatodszor is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A friss olimpiai bajnok átlövő, Veronika Kristiansen várandóssága, a korábban éveken át meghatározó Stine Oftedal pedig visszavonulása miatt nem tagja már a csapatnak, amely több új játékossal bővült a nyáron, sőt, Anna Lagerquist érkezésével még október 15-én egy beálló érkezését jelentette be. Baj akkor van, ha november 9-én, a Rapid Bucuresti ellen is a szombaton látott játékot nyújtja a Győr.