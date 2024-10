Hiába lőtt csodagólt a Fradi légiósa, nagy pofonba szaladt bele

Az olasz és a francia labdarúgó-válogatott is nyert hétfőn a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában. A 2021-ben Európa-bajnok olaszok Udinében Izraelt verték simán, 4-1-re, míg a világbajnoki ezüstérmes franciák Belgiumban arattak 2-1-es diadalt úgy, hogy a mérkőzés utolsó 20 percében emberhátrányban futballoztak. Ezzel az A divízió 2. csoportjában a záró két kör eredményeitől függetlenül eldőlt, hogy az olaszok biztosan ott lesznek a negyeddöntőben.

Abu Fani mindkét olaszok elleni találkozón betalált Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Az olaszok és az izraeliek közötti első, a Bozsik Arénában rendezett szeptemberi mérkőzésüket előbbiek 2–1-re megnyerték. Mivel az izraeliek csütörtökön a franciáktól is kikaptak, így pont nélkül várták az Udinében rendezett találkozót, míg Olaszország az eddig megszerzett hét pontjával vezette a kvartettet. Nos, a Ferencváros légiósát, Abu Fanit is a soraiban tudó Izrael hiába játszott szemre tetszetősen, esélye sem volt a pontszerzésre.

A meccs pillanata mégis róluk szólt, illetve egészen pontosan Abu Faniról. A Fradi játékosa pazar találattal szépített a találkozó 66. percében: a középpályás szögletből tekert a kapuba – videó itt. Természetesen a gólban vastagon benne volt Guglielmo Vicario kapus is, aki talán a bakiját akarta azzal feledtetni, hogy a potyagól után hosszú percekig reklamált, mondván, akadályozták őt a védésben, ám a VAR egyértelműen megállapította, szó sem volt szabálytalanságról.

A csoport másik meccsén a franciák azzal együtt tudtak 2-1-re nyerni Belgiumban, hogy egyrészt nem játszott a gallok legnagyobb sztárja, Mbappé, másrészt az utolsó 20 percet emberhátrányban voltak kénytelenek lejátszani. Igaz, a hazaiaknál is volt egy nagy hiányzó, ugyanis Kevin De Bruyne a fizikai állapotára való tekintettel nem vállalta az októberi két Nemzetek Ligája-találkozót. A két csapat előző négy egymás elleni mérkőzését egyaránt a franciák nyerték, a belgák ráadásul hárman gólt sem tudtak szerezni. Ez utóbbi legalább most nem történt meg, ugyanakkor Belgium kihagyott Tielemans révén egy büntetőt is.

Nemzetek Ligája, 4. forduló:

A divízió:

2. csoport:

Olaszország–Izrael 4-1 (1-0)

Belgium–Franciaország 1-2 (1-1)

Az állás: 1. Olaszország 10 pont, 2. Franciaország 7, 3. Belgium 4, 4. Izrael 0

B divízió:

1. csoport:

Ukrajna–Csehország 1-1 (0-1)

Georgia–Albánia 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Csehország 7 pont, 2. Georgia 6 (5-3), 3. Albánia 6 (3-4), 4. Ukrajna 4

4. csoport:

Izland–Törökország 2-4 (1-0)

Wales–Montenegró 1-0 (1-0)

Az állás: 1. Törökország 10 pont, 2. Wales 8, 3. Izland 4, 4. Montenegró 0

C divízió:

1. csoport:

Észtország–Svédország 0-3 (0-2)

Azerbajdzsán–Szlovákia 1-3 (1-1)

Az állás: 1. Svédország 10 pont (11-3), 2. Szlovákia 10 (8-3), 3. Észtország 3, 4. Azerbajdzsán 0