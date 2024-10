A sport szellemi fogalom, a versenyképesség nemzeti program

Az egyetem tájékoztatása szerint a hetedik alkalommal sorra kerülő „Sportinnónak” a nyitónapon a NEKA, 17-én pedig a TF ad otthont, míg a köztes két napon a 2. Biomechanika szimpózium várja vendégeit a novembertől fennállásának 100. évfordulóját ünneplő TF-en. Tavaly a hatodik sporttudományi seregszemlére több mint ezren látogattak el, idén még több érdeklődőre számítanak a szervezők.

Lépést tartani a változásokkal

A beszédek sorát prof. dr. Sterbenz Tamás rektor kezdte meg, aki első gondolataiban kiemelte, hogy a Sport és innováció konferenciával az igazi élsport visszatér az egyetem köreibe.

– A párizsi olimpia miatt az ötkarikás játékok lesz a konferencia egyik fő témája. Neves TF-es és más szervezetek szakemberei, valamint az olimpiát megjárt és érmet nyert sportolók fognak beszélni a tapasztalatokról – árulta el Sterbenz Tamás, aki hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia és a mozgások értékelése versenyhelyzetben témakörei is terítékre kerülnek. Emellett a nemzetközi tudományos közösségekkel is szorosabb kapcsolatot szeretnének kiépíteni, ennek egyik fontos része a kölni sportegyetemmel való együttműködés. A TF kommunikációért felelős embere, Mezei Dániel megjegyezte, hogy eddig 550 felett van az eseményre regisztráltak száma, és körülbelül 1500 látogatóra számítanak a négynapos rendezvényen. Ezt követően Mocsai Tamás, a társszervező NEKA ügyvezetője vette át a szót, aki elmondta, hogy a a sport a kultúrában és a társadalomban betöltött szerepével kapcsolatban is hallgatnak majd előadásokat a látogatók.

– Fontos terület, hogy egyes sportolók miképp tudnak lépést tartani a változásokkal, és ehhez az innováció adta lehetőségeket a lehető leghatékonyabban kell kihasználni – mondta el Mocsai Tamás, majd hozzátette, hogy klubelnökökkel és szövetségi kapitányokkal is lesz lehetőség eszmecserére.

A sport egy szellemi fogalom

Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy a Nemzeti Kézilabda-akadémia (NEKA) Európa egyik legmodernebb sportintézménye, ahol hét, kiválóan képzett szakember közel százötven magyar gyerekkel foglalkozik és fejleszti őket. A sporttudomány mentor hangsúlyozta, hogy a versenyképesség nemzeti program, és a humán erőforrások összegyűjtése és összefogása fontos tényező a sportnemzetté váló előrelépés érdekében. Ez a magyar értelmiségnek is fontos feladata, támogatni kell a tudásterek fejlesztését, a biomechnika és a mozgástudományok előrelendítését.

– Szentgyörgyi Albert mondta, hogy a sport egy szellemi fogalom. Ezért a kultúra minden területének teljesítményorientált alapnak kell lennie, és azért is küzdeni kell, hogy ennek megfelelő elfogadottsága, valamint hogy továbbfejleszthető legyen – zárta gondolatait Mocsai Lajos. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára ezt követően beszámolt arról, hogy a MOB a tervek szerint november közepén a TF területére költözik. A záró etapban Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára örömmel beszélt arról, hogy a párizsi paralimpia soha nem látott médiaérdeklődést váltott ki idehaza, valamint hogy a TF-en ma már minden hallgató egy fél évig parasportot is tanul. Hozzátette: a paralimpiai bajnokok közül Ekler Luca az egyetemen dolgozik, Kiss Péter Pál pedig ott tanul. Szóba került még, hogy a TF-en a fenntarthatóságnak is fontos szerepet szánnak a jövőben, így a TF 100 rendezvénysorozat keretében november elején száz fát fognak elültetni az egyetem velencei-kápolnásnyéki vízi bázisán. Az európai sporthét kampány is kiemelten foglalkozik a zöldítéssel. A faültetésben aktívan részt vesz majd a Párizsban a párbajtőrcsapat tagjaként aranyérmet nyert Koch Máté, aki a konferencián Szilágyi Áron és Rabb Krisztián társaságában párizsi élményeit is megosztja majd a hallgatósággal.