Egy tökéletes este után a Fradi klubelnöke szerint már tavaszodik

A Ferencváros alaposan felpörgött az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójára, és szebbnél szebb gólokat lőve végül 4-1-re verte ellenfelét, a svéd bajnok Malmö csapatát. Ezzel az újabb nagyarányú sikerrel a Fradi hatalmas lépést tett afelé, hogy februárban – immár zsinórban harmadszor – az egyenes kieséses szakaszban folytathassa nemzetközi kupaszereplését. Ugyanis az utolsó három Európa-liga meccsén a Ferencváros kilenc pontot szerzett és 9-1-es gólkülönbséggel jutott túl a Nice, a Dinamo Kijev és a Malmö gárdáján. Ki gondolta volna ezt akkor, amikor a magyar bajnok az Európa-ligában két vereséggel kezdett – az Anderlecht és a Tottenham is 2-1-re verte –, most viszont három fordulóval az alapszakasz vége előtt szinte biztos továbbjutó a februárban kezdődő egyenes kieséses szakaszba.

Varga Barnabás joggal mosolyog, remekül és eredményesen játszott a Malmö ellen Fotó: Csudai Sándor

Amíg a klubelnök Kubatov Gábor csak egy szót írt ki közösségi oldalára – mondjuk abban, hogy „Tavaszodik”, minden benne van –, addig Pascal Jansen vezetőedző tökéletes estének nevezte, hogy a Ferencváros csütörtökön 4-1-re legyőzte svéd vendégét, a Malmöt a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.

– Ennél nem is alakulhatott volna jobban a meccs kimenetele. Vasárnap körülbelül negyven perc telt el, és 0–3 volt az eredmény. Hát nem úgy kell kezdeni, de a maival elégedett vagyok. Nemzetközi porondon négy gólt szerezni nagyszerű teljesítmény kiváltképpen, hogy erős ellenféllel játszottunk, amely jó stílust képvisel és sok helyzetet dolgoz ki. A sikerünk titka, hogy nemcsak rávilágítottunk a Malmö gyengeségeire, hanem hatékonyan ki is tudtuk azokat használni. Ráadásul a kontráink is ültek, legyen elég a második és harmadik gólunkat kiemelni. Az első pillanattól kezdve többet birtokoltuk ellenfelünknél a labdát, és ami igazán örvendetes, az az, hogytöbbféleképpen tudtunk eredményesek lenni – értékelte csapata teljesítményét a Fradi szakvezetője.

Kady egészen parádés gólt lőtt Fotó: Csudai Sándor

Pascal Jansen külön kiemelte Kady játékát, mondván, reméli, hogy nem az utolsó gólját lőtte a sorozatban. A nyáron igazolt brazil játékos középen volt agresszívebb, sok labdát szerzett, edzője szerint briliánsan játszott. A holland szakember úgy véli, a folytatásban még szerezhetnek pontokat, így nem szabad hátra dőlniük, hogy a kilenc már a zsákban van.

– Annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit csak lehet, mert biztosra szeretnénk menni, hogy elérjük a célunkat, azaz a februári folytatást az egyenes kieséses szakaszban – árulta el a hátralévő három fordulóval kapcsolatos céljait a Fradi vezetőedzője.

Abu Fani, Varga és Saldanha egyre jobban érzi egymást a pályán, amit mosta Malmö bánt a legjobban Fotó: Csudai Sándor

A találkozó hőse a duplázó, és ezzel az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáját vezető Varga Barnabás volt, aki két gólján kívül fejelt egy kapufát is. A Ferencváros támadója elárulta, nem tudta, hogy vezeti az Európa-liga góllövőlistáját, aminek örül, de nem ez a legfontosabb a számára.

– Nem nekem, hanem a csapatnak volt nagy meccse. Gyorsan szereztünk két helyzetből két gólt, pedig ez mostanában nem volt jellemző ránk. Utána kaptunk is egyet, mert a kelleténél kicsit magasabban védekeztünk. Vártam is a szünetet, hogy kicsit rendezzük a sorokat, de a második félidőben már abszolút kontrolláltuk a játékot. Azt gondolom, hogy jól működtünk Saldanhával. Rendkívül technikás játékos, a kapu előtt pedig életveszélyes – jelentette ki az M4 Sportnak Varga Barnabás, aki sajnos a legközelebbi, PAOK elleni idegenbeli meccset kénytelen kihagyni, mert összeszedett egy felesleges sárga lapot.

A meccs után a vendégek edzője, Henrik Rydström elismerte a Fradi remek képességeit, azonban szerinte nagyon furcsa gólokat kaptak a meccs elején.

– Nincs jó válaszom a gyenge kezdésre, ha számba veszem, hogy milyen gólokat kaptunk és hogyan. Persze a ferencvárosi játékosok egyéni képességei is kellettek ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljünk, de a meccs elején a fejünk nem volt a helyén, ész nélkül futballoztunk. Tálcán kínáltuk az ellenfélnek a lehetőségeket, a korábbi Európa-liga-meccseinken is vétettünk már hasonló hibákat. Az öltözőben mondtam a játékosaimnak, hogy fejlődnünk kell és muszáj tanulnuk a saját hibáinkból – állította a Malmö szakvezetője, aki hozzátette, ha elkísérte Budapestre őket 1200 szurkolójuk, akkor kötelességük lett volna küzdeniük a pályán. A szerdai sajtótájékoztatón még fennen emlegetett a továbbjutási reményekről és a még megszerezhető pontokról ezúttal nem akart beszélni.

A Fradi már 9 pontos az alapszakaszban, jelenleg a 11. helyen áll a tabellán, így nagyon közel került a továbbjutás kivívásához. A Ferencváros az Európa-ligában legközelebb december 12-én, a görög PAOK otthonában lép pályára.