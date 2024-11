Újra egy ringben Kovács Kokó István és kihívója, Kassai László

Kassai László neve nem sok ember számára ismerős, ugyanakkor a hazai ökölvívó berkekben pontosan tudják, kiről is van szó. Kecskemét korábbi rendőrkapitánya – aki még az Év rendőre címet is elnyerte –, mindig is a sportág körül volt megtalálható a hírös városban. Aztán a helyi egyesület elnöke és vezetőedzője, néhai Konkoly István felkérte elnökségi tagnak, és 2017-ben, amikor Erdei Zsoltot megválasztották a MÖSZ elnökének, bekerült az elnökségbe. Ott a testület tavaly őszi lemondásáig tevékenykedett.

Kecskemét volt főkapitáya a hírös város után a Magyar Ökölvívó Szakszövetségben is rendet rakna Fotó: Kassai László

Kassainak jogi végzettsége van, ügyvédként is dolgozik, de ideje nagy részét egy 12 főt foglalkoztató vállalkozás ügyvezetése tölti ki. Nem titok, sokáig nem akarta megméretni magát az elnöki tisztségért, akkor aktivizálódott, amikor a Valton tulajdonosa, Varga Lajos – aki eredetileg majdnem húsz klub jelöltjeként szintén aspirált az elnöki székre – szövetkezett Kovács Kokó Istvánnal. Ekkor azok a klubok, akik Vargát igen, de Kokót nem támogatják, Kassaiban találták meg azt az embert, aki mögé beállhatnak, hivatalosan is jelölhetik a MÖSZ vezetésére.

– Varga Lajos nemcsak sok egyesület, de a sportállamtitkárság is támogatta, így nemcsak a benne bízókat lepte meg azzal, hogy egyezséget kötött Kovács Kokó Istvánnal. Amikor ebből a sokkból magukhoz tértek a klubok, megkerestek engem, hogy fogadjam el a jelölésüket, hogy nehogy most is marionettbábuknak tekintsék őket, akik csak arra jók, hogy a kijelölt embert megszavazzák elnöknek. Noha nem akartam már szerepet vállalni az ökölvívásban, de végül átgondolva mindent, elfogadtam a jelölésüket – állította lapunknak Kokó kihívója.

A 66 éves ügyvéd fél éve kezdett bele egy, a sportágat a jelenlegi mélypontjáról felemelő program összeállításába, mégpedig a korábbi szövetségi kapitány, dr. Kovács László segítségével. Ennek lényege: hogyan lehetne jobban, precízebben, fiskális módszerekkel úgy irányítani a sportágat, hogy az visszakerüljön oda, ahol a megérdemelt helye van.

– A mi programunk sarkköve, hogy a múltat megbecsülve ebből a semmi jelenből valahogy egy csillogó jövőt építsünk – mondta Kassai László.

Fel kell ismerni, hogy melyik út a helyes: az IBA vagy a World Boxing

Valamennyi klubhoz elküldték a megfelelő alapokra felépített programot az elmúlt napokban, amelyben a legfontosabb feladatokról van szó, hanem egy komoly utánpótlásra és az edzőképzésre is vonatkozó anyag található. Úgy véli a MÖSZ elnökjelöltje, hogy a sportág vezetésében kihalt a rendszerszintű gondolkodás, egy ideje a tekintélyelvűség jellemzi a hazai ökölvívást.

– El kell döntenie a közgyűlésnek, egy zsenit szeretnének a szövetség élére, akit nyálcsorgatók vesznek majd körül, vagy egy olyan elnököt, aki elismeri azt, ha a csapatából valaki valamit jobban tud nála. Ha rám esik a választás, akkor az első dolgom az lesz, hogy megköszönjem a bizalmat, majd a második, hogy a megválasztott elnökséggel egy rövid konzultációt követően azonnal nekiállunk a kidolgozott program végrehajtásához – jelentette ki Kassai László.

Hozzátette, nem véletlen, hogy 2032-es olimpiáig dolgozta ki a sportág stratégiáját, ugyanis létfontosságúnak tartja, hogy az ökölvívás olimpiai sportág maradjon.

– Nem kell az elveinket megerőszakolni, de azt fel kell ismernünk, melyik út a helyes. Noha a közgyűlés jogköre eldönteni, vajon eleget tesz-e a MÖSZ a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azon igényének, hogy az IBA helyett a World Boxinghoz csatlakozzon a magyar szövetség, de az biztos, hogy azonnal megkezdjük a tárgyalásokat az új világszervezethez való csatlakozás feltételeiről – fogalmazott az elnökjelölt.

Kovács Kokó István váratlan ellenlábast kapott a november 9-i elnökválasztásra Fotó: Koncz Márton

Nem tagadja, nagyon rosszul esett neki Kovács Kokó István azon nyilatkozata, hogy nem is ismeri őt. Közölte, ő bizony ilyet sosem jelentene ki senkiről, főleg a múlt közös történései miatt. Mint mondta, nem ellenfele olimpiai bajnokunknak, ellensége meg főleg nem, de nagy szégyennek tartja, ha a bokszlegenda komolyan gondolta a szavait.

– Ez a gondolkodás nem helyes. Igaz, én egyszerű vidéki fiskális vagyok, aki nem nyert soha olimpiát vagy világbajnokságot, de a saját szakmámban azért elértem ezt-azt. Amikor az isztambuli világbajnokságon beszélgettünk, vagy az általa szervezett hajózáson a meghívottak között voltam, fel sem merült, hogy nem ismer. Ráadásul az egyik Bocskai Emlékversenyen még egy ringbe is álltunk, amikor ünnepélyesen megnyitottam a viadalt. Életem nagy pillanata volt ez, hiszen két magyar olimpiai bajnok állt mellettem, hiszen Kovács István mellett Gedó György is jelen volt ezen a rendezvényen – fogalmazott Kassai László.

Mint mondta, Kokó igazi legendája a magyar ökölvívásnak, aki sportdiplomataként sokkal többet tudna segíteni a sportágnak, mintha valamilyen pozíciót töltene be a szövetségbe. De állítja, ha végül a közgyűlés az olimpiai bajnoknak szavaz bizalmat, ő lesz az első, aki gratulál neki. Így ismeretlenül...