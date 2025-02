Ancelotti keményen kritizálta a VAR-t a Real Madrid rangadója után

A La Liga 23. fordulójának legnagyobb rangadója volt a Real Madrid–Atlético Madrid meccs , már csak azért is, mert az éllovas fogadta a második helyezettet. A vendégek a 35. percben Julian Alvarez tizenegyesből szerzett góljával szerezték meg a vezetést, és ha győznek, meg is előzték volna a királyi gárdát a tabellán. Ez végül nem következett be, a Real Kylian Mbappé 50. percben elért találatával kiegyenlített, és az 1-1-gyel megőrizte egypontos előnyét az élen. Az Atlético tizenegyese, amelyhez a VAR is kellett, azonban nem hagyja nyugodni a realosokat, Carlo Ancelotti vezetőedzőnek is megvolt a véleménye róla.

A Real Madrid játékosai vitatkoznak a bíróval a tizenegyes miatt. Fotó: AFP

– A VAR volt az, amely jelzett, hogy tizenegyesnek kellene következnie. Végül az is lett belőle, pedig a játékvezető nagyon jól látta a pályán is az esetet, és nem fújt. A futballban élő emberek nem értik ezt az egészet, de nem akarok újabb vitákat generálni – kérdőjelezte meg az egész VAR-rendszer létjogosultságát Ancelotti a mérkőzés után adott nyilatkozatában a Marca cikkében.

A kérdéses esetben Aurélien Tchouaméni lépett rá Samuel Lino lábára a tizenhatoson belül, Cesar Soto Grado játékvezető először nem ítélt tizenegyest, de a VAR jelzésére visszanézte az esetet, majd mégis a büntetőpontra mutatott.

Ancelotti: A tizenegyes hatással volt a csapatra

– Többet érdemeltünk volna, főleg a második félidőben, amikor teljesen uraltuk a játékot – tette hozzá Ancelotti. – Az első félidő más volt, lassabbak és kevésbé agresszívak voltunk. A megítélt tizenegyes nyilvánvalóan hatással volt a csapatra, nem tudtunk előnyt szerezni olyan helyzetekből, mint a szünet után. A vége döntetlen lett, mégis jó érzéseink lehetnek, mert jól teljesítettünk. A csapat persze csalódott, mert a srácok nyerni akartak. Örülnünk kell, mert az első helyen maradtunk. Ez egy nagyon intenzív hét volt, most egy kicsit nyugodtabb lesz… keddig.

Kedden a Real Madrid a Bajnokok Ligája rájátszásában a Manchester City ellen játszik idegenben a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén.

Diego Simeone a Barcával szúrt oda a Real Madridnak

Az Atlético Madrid edzője, Diego Simeone nem volt elégedett az egy ponttal, szerinte többször volt olyan helyzet a meccsen, amikor nyerhettek volna. A kérdéses tizenegyesről ezt mondta: – A Bilbao–Girona meccsen volt egy hasonló tizenegyes, amelynél a játékvezető és a VAR ugyanígy döntött.

Simeone szerint nagy versenyfutás lesz a bajnoki címért a Real, az Atlético és a Barcelona között. Bár a királyi gárda áll az élen, odaszúrt egyet neki azzal, hogy kijelentette, szerinte a Barcelona a legjobb csapat.

– Továbbra is úgy gondolom, hogy a Barcelona a legjobb, nagyon jól játszanak és fantasztikus játékosaik vannak – így Simeone. – Ha sikerül nyerniük Sevillában, nagyon szoros lesz az állás.

A Barcelona jelenleg négy ponttal az Atlético mögött a harmadik helyen áll a La Ligában, de felzárkózhat egy pontra, ha vasárnap este legyőzi a Sevillát.