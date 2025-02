Pascal Jansen is szégyellte magát az AZ Alkmaar szurkolói miatt

A Ferencváros és az AZ Alkmaar csütörtök este eseménydús meccset vívott az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában. Miközben a pályán alapvetően sportszerű küzdelem zajlott, a holland csapat szurkolói botrányosan viselkedtek, verekedésbe keveredtek a biztonsági személyzettel és jelentős anyagi kárt okoztak a Ferencvárosnak a rongálásukkal. Nem ez az első alkalom, hogy az AZ Alkmaar drukkerei botrányt okoztak, a klub próbaidős az UEFA-nál, de eddig megúszta, hogy érvénybe lépjen a felfüggesztett stadionbezárás, amellyel az európai szövetség a 2023-as, West Ham elleni balhé miatt sújtotta az Alkmaart.

Kerkez Milos (pirosban) a West Ham elleni, szurkolói balhéval zárult meccs idején még az AZ Alkmaar játékosa volt (Fotó: AFP/ANP/Ed van de Pol)

2023-ban a Pascal Jansen edzette, Kerkez Milost is a soraiban tudó AZ Alkmaar a harmadik számú európai sorozat, az Ekl elődöntőjében a West Ham United ellen esett ki. A párharc viszonylag sima volt, az angolok kettős győzelemmel jutottak be a fináléba, amelyet aztán meg is nyertek.

A hollandiai visszavágó viszont főleg arról maradt emlékezetes, hogy az AZ Alkmaar szurkolói a meccs után megrohamozták azt a lelátórészt, ahol a West Ham játékosainak családtagjai ültek.

A meghökkentő eset után az UEFA végül 80 ezer euróra, valamint egy zárt kapus meccsre büntette az Alkmaart, utóbbi szankciót két évre felfüggesztette. Egyszerűen kiszámolható, hogy a holland klub még mindig próbaidős az UEFA-nál.

Pascal Jansen elítélte az AZ Alkmaar szurkolóinak viselkedését

A mérkőzés után Pascal Jansen utalt arra, hogy az akkori balhénak előzményei is voltak a londoni „odavágón”, ennek ellenére kemény véleményt fogalmazott meg az alkmaari drukkerek viselkedéséről.

– Szégyellem, hogy ez a mi stadionunkban is megtörtént – mondta a 2023-as balhés meccs után Jansen, aki az incidens idején Kerkez Milost is elterelgette a veszélyzóna közeléből, miközben több West Ham-játékos a lelátóra ugrott, hogy szembeszálljon az AZ Alkmaar vad drukkereivel.

West Ham players clashing with AZ stewards because their families were being harassed by AZ fans in the stands! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/7nUFp0lLWX — Football Fights (@footbalIfights) May 18, 2023

Jansen később a Ferencváros edzője is volt, most pedig az AZ Alkmaar szurkolói is bemutatkoztak a magyar klubnak. Kubatov Gábor, az FTC elnöke elmondása alapján a holland drukkerek 15 millió forintos kárt okoztak a rongálásukkal.

Az UEFA előtt a Ferencváros és az AZ Alkmaar panasza

A Ferencváros természetesen be is panaszolta a hollandokat az UEFA-nál, az talán meglepőbb, hogy ugyanez fordítva is megtörtént. Sőt, az angol sajtóban és az X-en már az terjed, hogy a Ferencváros szurkolói provokálták az esetet, biztonsági személyzetnek öltözve…