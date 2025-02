Küldetéses női maraton a dubaji éjszakában

Dubajozni. A magyar nyelv egyik leleménye virágnyelven, mégis tömören megfogalmazva: fiatal, csinos hölgyek valójában mi célból is vállalnak munkát az Egyesült Arab Emírségekben. Ez a sztereotípia beégett az agyunkba.

Lily Collyer a fejébe vette, hogy szétoszlatja ezt a tévhitet. A Dubajban munkát vállaló brit állampolgárságú, 26 éves sportoló több akcióval is felhívta már magára a figyelmet. Guinness-rekordkísérletként huszonnégy órán keresztül nyomott négyütemű fekvőtámaszt (amit már Magyarországon is egyre gyakrabban burpee-ként emlegetnek), Dubai és Abu-Dzabi között teljesített egy száz kilométeres ultramaratoni távot, most pedig a dubaji éjszakában futotta le a maratont.

Lily Collyer az éjszakai futás közben Dubajban Fotó: Gulf News

Méghozzá teljesen egyedül, kezében egy gimball-lal, a küldetését végig élőben közvetítve. Hogy mi vitte rá erre?

A nők biztonságban élhetnek Dubajban

– Közérthető üzenetet akartam tolmácsolni a Dubajt övező tévhitről, miszerint itt a nők korlátok közé szorítva, biztonságukban fenyegetve élnek. Az én tapasztalataim ennek éppen az ellenkezőjét mutatják – fogalmazott Lily Collyer a Gulf News beszámolójában. – A maratonfutás és az egy hónappal ezelőtti ultramaraton során csodálatos volt megmutatni, hogy Dubaj olyan környezetet teremt, ahol a nők magabiztosan fedezhetik fel a várost, edzhetnek és teljes életet élhetnek, akár az éjszaka kellős közepén is.

Lily Collyer szét akarja oszlatni a tévhitet

Lily Collyer célja tehát nem más, mint hogy szétoszlassa a Dubajjal kapcsolatban bennünk élő sztereotípiákat. Mint elmondta, a szokásos útvonalán túlra is merészkedett a 42 km-es maratoni táv teljesítése közben az éjszaka során, mégsem kerítette félelem a hatalmába egyetlen pillanatra sem.

Lily Collyer a TikTokon élőben közvetítette a maratonját, mint elmondta, voltak, akik a közel öt órán át tartó futást végig követték, 1,9 millió megjelenést, 148 000 megtekintést és 18 000 kedvelést kapott a közvetítése.