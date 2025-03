A Puskás Akadémia gyorsan visszaelőzte a tabella élén a Ferencvárost

Hogyan reagál a Puskás Akadémia a Ferencváros előzési kísérletére – ez volt a 24. forduló nagy kérdése a kör utolsó meccsén. A felcsúti együttes vezette a tabellát már öt pont előnnyel is, ám a legutóbbi két bajnoki meccsére megtört a lendülete, hagyta a Fradit a nyakára jönni, és a címvédő vasárnap délután meg is előzte, a Puskás Akadémia így győzelmi kényszerben fogadta a Zalaegerszeget a visszaelőzéshez.

A ZTE csatárai sokat veszélyeztettek (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

A szünetig a kérdésre a válasz az volt, hogy rosszul. A ZTE sokkal élénkebben és agresszívabban futballozott, míg a házigazdák semmit nem mutattak, veszélytelenek voltak az egerszegi kapura. Ráadásul szerencséjük sem volt, a 12. percben egy beadás után Wojciech Golla válláról a saját kapujába perdült a labda. Ez sem rázta azonban fel a Puskás Akadémia játékosait, a vendégek jól őrizték az előnyüket, és a további gólszerzés érdekében is többet tettek házigazdájuknál.

A második játékrészre már egy jóval aktívabb hazai csapat ment ki a pályára, és ennek a 62. percben lett meg az eredménye, akkor Nagy Zsolt egy szöglet után 7 méterről fejelt a léc alá. A ZTE nem rettent meg ettől a góltól, bátran támadott továbbra is, és olykor Pécsi Ármin védéseire volt szükség, hogy a házigazda ne kerüljön ismét hátrányba. A Puskás Akadémia nem tudta a kezébe ragadni az irányítást, mégis fordított a 78. percben, Lamin Colley lőtt szépen a kapu bal oldalába. A vendégek egyenlíthettek volna, ám Pécsi továbbra is nagyszerűen védett, ráadásul Kiss Bence kiállítása miatt az utolsó percekre meg is fogyatkoztak. Így ha nehezen is, de nyert a Puskás Akadémia, és visszaelőzte a Ferencvárost.