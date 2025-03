A szurkolók által eddig elátkozott Fradi-csatár duplája is kellett a Kecskemét kiütéséhez

Igencsak furcsa meccset rendeztek az OTP Bank Liga 24. fordulójában a Groupama Arénában, ugyanis

a Fradi-legenda, Gera Zoltán 25 év után ismét ellenfélként lépett be az Üllői úti stadionba.

Az eddigi egyetlen ilyen alkalom 2000. március 4-én volt, az akkor 20 éves fiatal csatár a Pécs játékosaként érkezett a Ferencváros pályájára. A csapata 4-1-re kikapott. Most edzőként tért vissza egykori sikereinek helyszínére, és kiderült, abszolút nem jó ómen Gerának, ha a Fradi ellenfeleként tér vissza. Ugyanis nemcsak játékosként, hanem edzőként is egy négyessel hagyta el az Üllői utat, mindössze annyi volt a különbség, hogy a mostani csapata nem tudott gólt lőni a Fradinak.

A közönség és a Fradi újra egymásra talált (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tóth Alex ismét szétfutotta magát

A címvédésre hajtó Fradi ugyan nem játszott valami jól Debrecenben, de a kiszenvedett egygólos győzelem tényleg lendületet adott a zöld-fehéreknek. Ugyanis a Ferencváros hazai pályán magabiztos, 4-0-s sikert aratott a sereghajtó Kecskemét együttese felett, és ha csak átmenetileg is, de visszavette az első helyet az esti zárómeccsen a zalaegerszegiek ellen játszó Puskás Akadémiától. A meccsen a kecskemétieknek momentumai sem voltak, míg

a Fradi új felfedezettje, Tóth Alex ismét futott vagy 12 kilométert, gólpasszt adott,

látszott rajta, nagyon feldobta, hogy Marco Rossi meghívta a válogatott keretbe a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozóira.

Pesics megtalálta régi önmagát: három meccs, négy gól

Azonban még sem ő, hanem a zöld-fehér szurkolók által már sokszor elátkozott Alekszandr Pesics volt a hőse. A szerb csatárt – aki 13 találatot ért el tavaly tavaszig, neki volt köszönhető a Konferencialiga csoportküzdelméből való továbbjutás – máig tisztázatlan okok miatt kirakta a keretből a Fradi akkori edzője, Dejan Sztankovics. A nyári edzőtáborban lőtte a gólokat, ám a tétmeccseken megint nem találta régi önmagát, sokszor kifütyülték, amikor csereként pályára lépett, ám nem adta fel, pontosan tudta, neki a Fradiban van a helye.

Pesics úgy rúgta be a büntetőt, hogy annál jobban nem is lehetett volna (Fotó: Ladóczki Balázs)

És amikor Robbie Keane bizalmat szavazott Pesicsnek, újra betette a kezdőbe, a szerb csatár megmutatta, igenis méltó a Fradi mezére.

Az utóbbi három meccsen négy gólt lőtt, és Varga Barnabás és Saldanha után már a harmadik legeredményesebb ferencvárosi a bajnokságban.

A győriek ellen rúgott találatával a felzárkózás útján indította el a zöld-fehéreket, a Debrecen ellen már győztes gólt szerzett, míg most a kecskemétieknek két gólt lőtt, a másodiknál jobb büntetőt vélhetően nem lehet rúgni. Rajta kívül egy szemre is tetszetős támadás végén Maiga talált be, majd Raul Gustavo tette kiütésessé a Fradi sikerét.

A zöld-fehérek sikerükkel a Puskás Akadémiát megelőzve a tabella élére ugrottak, de a felcsútiak a 19.30-kor kezdődő, Zalaegerszeg elleni hazai összecsapásukon visszavehetik a vezetést.