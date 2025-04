Óriási botrányt csinált az olimpiai ezüstérmes, ráborította az asztalt a szövetségre

A párizsi olimpia férfi egyéni asztalitenisz-versenye előtt a svéd Truls Möregardh nem tartozott a komoly esélyesek közé. Nem csoda, hiszen mindössze a 19. kiemeltként vágott neki a versenyeknek, márpedig ez a kiemelési szám pontosan azt jelezte, mennyire nem gondolt róla senki semmi komolyat. A legjobb 32 között, vagyis a második fordulóban annak rendje és módja szerint meg is kapta a torna első kiemeltjét, a kínai Wang Chuqint. Aki kevesebb mint 24 órával a férfiegyes második fordulója előtt aranyérmet nyert vegyes párosban. A svédet annyira esélytelennek gondolták, hogy szinte senki sem foglalkozott ezzel a mérkőzéssel. Már csak azért sem, mert Truls Möregardh korábban nemhogy meccset, de még szettet sem nyert kínai riválisával szemben.

A svéd asztalitenisz legnagyobb csillaga, Truls Möregardh

Fotó: LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG

Asztalitenisz Párizsban: ennél nagyobb szenzáció nem történhetett volna

Ehhez képest a svéd 4-2-es győzelemmel lépett túl a kínain, ami a torna addigi legnagyobb meglepetésének számított. S ez akkor is így volt, ha Truls Möregardh addigra már csapatban nyert egy Európa-bajnoki aranyérmet (2023-ban, Malmőben), míg egyéniben 2021-ben a hosutoni világbajnokságon döntőt játszhatott. Tegyük hozzá gyorsan, hogy

a kínai sportoló nem mindennapi kálváriát élt át a vegyes páros döntője után, ugyanis a nagy ünneplésben az egyik fotós tönkretette az ütőjét, így a svéd ellen tartalék ütővel kellett kiállnia.

Azzal, hogy Möregardh olimpiai ezüstérmet nyert, hazájában azonnal a legnagyobb sztárok közé emelkedett. Az olimpia után rendezett svéd sportgálán megkapta a Jerring-díjat, népszerűsége már-már közelített a svéd sport jelenleg legismertebb alakjához, a rúdugró Armand Duplantishoz.

Pénz okozza a nagy sportbotrányt

Mostanra azonban sok minden megváltozott. A kiváló asztaliteniszező és a Svéd Asztalitenisz-szövetség vezetői jelenleg nem beszélnek egymással. A balhé a következőkről szól:

Ki legyen a kétszeres olimpiai ezüstérmes sportoló edzője a válogatottban, s ki utazzon vele a világeseményekre?

Ki határozza meg, hogy a szupersztár melegítőjére milyen cégek kerülhetnek fel szponzorként?

Möregardh ragaszkodik hozzá, hogy a testvére, Malte – aki egyben a személyi edzője is – legyen a tréner. A svéd szövetség – egyelőre – nem akar engedni ebben a kérdésben. Már csak azért sem, mert Möregardh a válogatottmelegítőjére is saját szponzorait szeretné elhelyezni. Hogy miért? Mert ezek a cégek biztosítanák testvérének utazását. Ám ez sem hatotta meg az elöljárókat. akik

nemes egyszerűséggel elzavarták Svédország egyik legnagyobb kedvencét.

Az ügy most itt tart, a lövészárok mindkét oldalán vakarják a fejüket.

A magyarok ellen emlékezetes Eb-negyeddöntőt játszott

Erről a balhéról Möregardh nem akart beszélni, de sok minden másról szó esett abban az interjúban, amelyet a svéd Aftonbladet című újságnak adott. Amúgy a svéd sportoló nekünk, magyaroknak sem ismeretlen. A 2023-as malmöi Európa-bajnokság csapatversenyében ugyanis Magyarország–Svédország negyeddöntőt rendeztek. A magyaroknak akkor már az is felfoghatatlan dolog volt, hogy bejutottak a nyolc közé, a házigazdák meg gálameccsre készültek ellenünk. Nem az lett belőle. Előbb Szudi Ádám legyőzte a 2021-ben világbajnoki címet nyerő Kristian Karlssont, majd Lakatos Tamás is nyert Anton Källberg ellen. Ekkor jött Möregardh, aki Szudit és Majoros Bencét is legyőzte, 2-2 után pedig a mindent eldöntő mérkőzésen hiába volt Majorosnak három meccslabdája, mégis Karlsson nyert. Ezzel a svédek jutottak be a legjobb négy közé, de ha nincs Möregardh, akkor aligha kapnak ki a magyarok.

Bohócnak nézték a svédek szupersztárját

De térjünk most vissza Möregardh életéhez, amely fenekestül fordult fel az olimpia után. Lassan ott tart a dolog, hogy a sportág legnagyobb birodalmában, Kínában nagyobb sztár lesz, mint szülőhazájában. A fiatal sportoló egymás után kapja a különböző felkéréseket, divatmagazinokban pózol és olyan életet él, amilyenről korábban soha nem álmodott.

Truls Möregardh nem bohóc, hanem kétszeres olimpiai ezüstérmes

Fotó: MARIJAN MURAT/DPA

A svéd szupersztár azzal is kilóg a mezőnyből, hogy speciális, hatszögletű ütővel kergeti az őrületbe ellenfeleit. „Tizenegy százalékkal nagyobb az ütőfelülete ennek, mint a hagyományos ütőknek” – mondta el Möregardh. Kiderült az is, hogy ezzel az ütővel a 2021-es houstoni vb előtt ismerkedett meg, a többit meg már tudjuk, hiszen ezen a világbajnokságon ezüstérmet nyert egyéniben.

Amikor megjelentem ezzel az ütővel a világbajnokságon, az emberek röhögni kezdtek, s azt találgatták, ki vagyok és miért akarok feltétlenül bohóckodni egy asztalitenisz-világbajnokságon.

„Gyorsan csendben maradtak, amikor a döntőig meneteltem.”

Régi zenéket hallgat, bakelitlemezeket gyűjt a 23 éves sztár

A svéd szupersztár nagyon sok időt tölt el az ázsiai versenyeken. Saját bevallása szerint gyűlöli a hosszú repülőutakat, brutálisan unalmasnak tartja azokat. Soha nem jutna eszébe elhagyni Svédországot, még akkor sem, ha tudja, hogy más országokban sokkal több pénz maradna a zsebében a kedvezőbb adózási lehetőségek miatt. Ugyanakkor rengeteg pénzt költ a minőségi ételekre, nagy kedvence a japán konyha.

A szállodai éttermeket és étkezéseket utálja, szerinte a nagy nemzetközi hotelek borzalmas dolgokat nyomnak le a vendégek torkán.

Nagyon szereti a zenét és gyűjti a régi bakeliteket. Számára a legjobb dolog az életben, ha saját otthonában legózhat és közben a régi zenéket nyomathatja a lemezjátszóján. 23 évesen.