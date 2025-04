Bellingham felháborító tette után a távozását követelik a Real Madridnál

Jude Bellingham 2023 nyarán, több mint 100 millió euróért cserébe igazolt a német Borussia Dortmundtól a Real Madrid csapatához. Az angol válogatottal Európa-bajnoki ezüstérmes játékos az előző évben máris nyert öt trófeát a spanyol klubbal, a mostani idény azonban sem a csapatnak, sem neki nem sikerül annyira jól. A még mindig csupán 21 éves Bellingham az idénybeli 47 tétmérkőzésén 13 gólt és 13 gólpasszt szerzett – tavaly 43 meccsen 23-szor volt eredményes.

Jude Bellingham hibázott, a Real Madrid vereséget szenvedett a Barcelona ellen. Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Jude Bellingham távozását követelik a Real Madrid szurkolói

Bellingham szombaton a Király Kupa döntőjében, a Barcelona ellen sem igazán tudta segíteni a csapatát, a Real Madrid ki is kapott a riválistól. Az angol futballista a lefújás után az agresszív kifakadása és reklamálása miatt piros lapot is kapott, egy, a közösségi médiába feltöltött videó alapján pedig az ő hibája után született meg a katalánok első gólja is. Éppen Jude Bellingham volt az, aki a félpályánál eladta a labdát, majd Pedri előreívelése közben a fejét fogta, és hagyta, hogy az Európa-bajnok spanyol középpályás könnyedén elfusson mellette, hogy aztán Lamine Yamal passza után előnyhöz juttassa a Barcelonát.

A közösségi médiában a történteket látva rengeteg szurkoló a felháborodását fejezte ki, többen is a meccset végigjátszó Bellingham távozását követelték. Az angol játékosnak nem ez volt az első rossz pillanata áprilisban, korábban a Valencia elleni bajnokin durván belerúgott a pályaszéli VAR-monitor támasztékába is, de eddig az a tette nem vont maga után eltiltást.

A spanyol bajnokság tabelláján az éllovas Barcelonához képest négypontos hátrányban lévő Real Madrid legközelebb vasárnap, a Celta Vigo ellen, hazai közönség előtt lép pályára.