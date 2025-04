Rüdiger eltiltás nélkül megúszta a kupadöntős ámokfutását

A Barcelona a hosszabbításban, a 116. percben szerezte meg a Király Kupa megnyerését jelentő találatot a Real Madrid ellen. A sevillai El Clásicón a fővárosiak német válogatott védője, Antonio Rüdiger ekkor már nem volt a pályán, ugyanis Carlo Ancelotti korábban lecserélte a szinte már sántikáló játékosát. A 32 éves focistát ez sem akadályozta meg abban, hogy a mérkőzés utolsó pillanataiban kifakadjon a játékvezetőre: több embernek kellett lefognia, de így is megpróbálta jéggel megdobni a bírót, akit németül gyalázott. Rüdiger piros lapot kapott, de még azóta is szolgáltatja a beszédtémát a tette Németországban és Spanyolországban is.

Antonio Rüdiger elveszítette a fejét a Real Madrid és a Barcelona közötti Király Kupa-döntő végén. Fotó: ANADOLU/Burak Akbulut

A következő idény elejéről is eltilthatják a megsérült Antonio Rüdigert

A Bajnokok Ligájából már címvédőként kiesett Real Madridnak még öt bajnoki mérkőzése van hátra az idényből. Noha a spanyol szövetség még nem döntött Rüdiger eltiltásának mértékéről, ezeken a találkozókon aligha léphet pályára, hiszen

hasonló incidenseknél 4-12 meccses eltiltást szoktak kiosztani.

A Marca ugyanakkor arról írt, hogy a német védő meg is sérült a Barcelona elleni kupadöntőn, így jó eséllyel akkor sem tudná segíteni a csapatát, ha nem tiltanák el.

Rüdiger wants to kill the ref.. pathetic guy pic.twitter.com/xSkPXLp29R — Jan 🇩🇪 (@FutbolJan10) April 26, 2025

A németek nem büntették meg Real Madrid védőjét, ezt Matthäus és Hamann sem érti

Egy korábbi német válogatott játékos, Dietmar Hamann szerint a Német Labdarúgó-szövetségnek el kellene tiltania a válogatottól is Rüdigert, míg az egykori csapattárs és magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus úgy véli, az önkontrollját elveszítő hátvéd „XXL-es", azaz rendkívül hosszú eltiltást érdemelne a klubcsapatában is.

A DFB ugyanakkor már döntött Antonio Rüdigerről, és ez alapján

a 79-szeres válogatott védőt a szövetség nem tiltotta el vagy büntette meg,

csupán megrovásban részesítette. Erre azok után került sor, hogy a közösségi médiában is elnézést kért Rüdiger saját kérésére Rudi Völler sportigazgatóval és Julian Nagelsmann szövetségi kapitánnyal is elbeszélgetett, és noha Völler szerint a tette „elfogadhatatlan, főleg egy német válogatott játékostól", a hátvéd bűnbánást tanúsítva meggyőzte őket arról, hogy ne kapjon büntetést.

A La Liga tabelláján az éllovas Barcelonához képest négypontos hátrányban lévő Real Madrid legközelebb vasárnap, a Celta Vigo ellen lép pályára – ekkor még biztosan Rüdiger nélkül.