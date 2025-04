A Real Madrid őrjöngő sztárjára büntetés vár, visszaesőként nem számíthat semmi jóra

Bellingham idén már okozott gondot a Real Madrid csapatának

A spanyol média emlékeztet arra, hogy Bellingham február 15-én az Osasuna elleni idegenbeli meccsen (1-1) megsértette a játékvezetőt, a 39. percben ezért piros lapot kapott, és két meccsre eltiltották. (Mint kiderült, a mérkőzést közvetítő Movistar+ csatorna „szájról olvasó” szakértői szerint Bellingham a következőket mondta: „tisztelettel beszélek veled, menj a fenébe (fuck off – a szerk.)”. Ugyanezen forrás szerint Munuera játékvezető így magyarázta a csapatkapitányi karszalagot viselő Modricnak a döntését: „azt mondta nekem, hogy »fuck you«”. Ez utóbbi verzió került be a mérkőzés jegyzőkönyvébe is.)

Ami a mostani esetet illeti, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) szabályai egyértelműek: a liga vagyonának rongálása pénzbírsággal vagy egytől három meccsig terjedő eltiltással büntethető. Ha nincs anyagi kár, a játékos tiszteletlen viselkedése miatt akkor is megbüntethető. S mivel Bellingham visszaeső, vélhetően akkor sem ússza meg a büntetést, ha a játékvezető nem jelentette az esetet. Jude Bellingham a szezonban 41 meccsen a piros lapja mellett nyolc sárga lapot is kapott, és a kiesése nagy érvágás lenne a Real Madridnak, hiszen 13 gólja és 13 gólpassza van.