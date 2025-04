Ferenc pápa halála két magyar válogatott futballistát is közvetlenül érint

Ferenc pápa halála miatt a futballvilág is gyászba borult, különösképpen Olaszországban. Az elhunyt egyházfő a futball szerelmese volt, a Serie A-ban pedig mind a négy húsvéthétfőre kiírt bajnokit elhalasztották. Így nem rendezik meg a Torino–Udinese, a Cagliari–Fiorentina, a Genoa–Lazio és a Parma–Juventus meccseket sem. Utóbbi a magyar válogatott Balogh Botond miatt számunkra külön érdekes lehetett volna.

A magyar válogatott Balogh Botond ma nem rúghat a labdába a Juventus ellen Ferenc pápa halála miatt. Fotó: NurPhoto

Balogh Botond az idény első felében, egész ősszel stabil kezdő volt a Parmában, aztán idén év elején megsérült, majd edzőváltás történt a csapatnál, a korábbi román védőlegenda, Cristian Chivu pedig látványosan mellőzni kezdte Marco Rossi egyik felfedezettjét a magyar válogatottban. Már arról is hírek keltek szárnyra, hogy Balogh elhagyhatja a Parmát, de épp a legutóbbi fordulóban kapott újra esélyt Chivutól: a Fiorentina elleni meccsen (0-0) csereként több mint félórát játszott.

Érdekes kérdés volt, hogy Balogh milyen szerepet kaphat ezután a Juventus ellen, hiszen a két csapat legutóbbi meccsén, tavaly októberben kiválóan játszott az olasz sztárcsapat ellen, fejjel látványos gólpasszt is adott. Ez volt Balogh eddigi egyetlen asszisztja a Serie A-ban.

Ferenc pápa halála miatt elhalasztották a meccseket, és nemcsak az élvonalban, hanem a Serie B-ben is, ahol így egy másik magyar válogatott játékos, Nagy Ádám mai meccsét sem rendezik meg (a csapata, a Spezia a Cosenzát fogadta volna).

Az új időpontokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A legnagyobb olasz klubok pedig üzeneteikben fejezik ki gyászukat az egyházfő halála miatt.

„A mai esti mérkőzést Ferenc pápa halála miatt határozatlan időre elhalasztották. Osztozunk a gyászban a szentatya elvesztése miatt” – írta a Juventus a közleményében.

Több olasz klub is üzent Ferenc pápa halála miatt

AC Milan: „Mint a fény, szavaid örökké a szívünkben élnek, és örökké utat mutatnak nekünk.”

Internazionale: „Az FC Internazionale gyászolja Ferenc pápa halálát – a hit, az alázat és a párbeszéd embere volt, aki mindannyiunk szívét megérintette.”

AS Roma: „Az AS Roma osztozik a gyászban Ferenc pápa halála miatt, amely mélyen elszomorítja városunkat és az egész világot. Hite, alázata, bátorsága és elkötelezettsége emberek millióinak szívét érintette meg. Öröksége – a béke és a szolidaritás példája – örökre velünk marad. Gondolataink azokkal vannak, akiket továbbra is az ő értékei inspirálnak.”

L'#ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero.



La sua fede, la sua umiltà, il suo coraggio e la sua dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento… pic.twitter.com/hRn1Fp9iSk — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2025

Atalanta: „Az Atalanta mély szomorúsággal értesült Ferenc pápa haláláról – olyan ember távozott, aki a nemzetközi értékeket testesítette meg, és lelkes rajongója volt annak a sportnak, amelyet mindannyian szeretünk.”

Fiorentina: „A Commisso család és a Fiorentina minden tagja részvétét fejezi ki a szentatya halála miatt.”