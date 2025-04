Manchester legendája bejelentette: vége

Távozik az angol bajnoki címvédő Manchester Citytől Kevin De Bruyne, az együttes belga válogatott futballistája.

A 33 éves középpályás pénteken a közösségi médiában jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a klubot, amelyet 2015 óta erősített.

– Manchester mindig is az otthonunk lesz. Nem lehet elégszer megköszönni azt, amit a csapat, a stáb, a szurkolók tettek értünk az elmúlt tíz évben. Minden történet véget ér egyszer, de ez biztosan a legszebb fejezet volt – írta a 109-szeres válogatott irányító.

Az biztos, hogy a kékek egyik legnagyobb legendája hagyja el a klubot, aki rengeteg sikernek volt az elmúlt tíz esztendőben részese, sőt főszereplője:

54 millió fontot fizetett érte a City a Wolfsburgnak 2015-ben

413 meccsen lépett pályára

106 gólt rúgott

176 gólpasszt adott

egyszer nyert Bajnokok Ligáját , hatszor Premier League-et, ötször Ligakupát és kétszer FA-kupát

kétszer választották meg az Év játékosának, négyszer a Manchester City legjobbjának

többször jelölték az Aranylabdára, a 2022-ben a harmadik, 2023-ban pedig negyedik lett.

Pep Guardiola a City történetének egyik legjobb középpályásának tartja a távozó De Bruyn-t Fotó: Europress/AFP/Justin Tallis/AFP

Guardiola szerint ő az egyik legjobb

A 109-szeres belga válogatott irányítót megható szavakkal búcsúztatta Josep Guardiola, a City katalán vezetőedzője, aki azt mondta, De Bruyne a legjobb középpályások egyike, akik valaha Angliában, illetve a Cityben futballoztak. Mint elmondta, ez egy szomorú nap a számára, ugyanakkor nagyon örül annak, hogy részese lehetett a játékosával elért nagy diadaloknak.

– Semmi kétség, hogy egyike a legnagyobbaknak, hiszen mindegy, hogy fontos, vagy kevésbé fontos mérkőzésről volt szó, ő mindig itt volt és mindig ugyanolyan magas szinten teljesített. Ebben a klubban az elmúlt húsz-harminc évben hihetetlenül jó játékosok fordultak meg, de nincs kétség, hogy

ő az egyik legjobb, nélküle nem tartanánk itt.

Még tíz, remélhetőleg tizenegy meccsünk van hátra, amiket a szurkolóinkkal együtt kiélvezhetünk, ő pedig megkaphatja a szeretetet és az elismerést, amit megérdemel – nyilatkozta a szakember.

Amorim talált hibát a belga zseniben

Kollégájával talán most ért először tökéletesen egyet a városi rivális, a Manchester United portugál menedzsere, Rúben Amorim. Ugyanis ő is úgy vélte, az angol bajnokság történetének egyik legjobb középpályása a nyáron elköszönő 33 éves belga, aki még most is 27 millió eurót ér a piacon a mértékadó Transfermarkt szerint, ám a portugál szerint De Bruyne-nek van egy hatalmas hibája.

Rúben Amorim szerint egy hibája van Kvin De Bruyne-nek: Manchester rossz felén játszott Fotó: Europress/AFP/Jon Hobley

– Ez egyszerű. Ő a Premier League egyik legjobb középpályása. Az idő mindenki felett eljár, szóval ez természetes dolog, hogy távozik. Ő jobbá tette ezt a bajnokságot, de Manchester rossz oldalán állt! Sok sikert kívánok neki, remélem, élvezni fogja az élete hátralévő részét – mondta Amorim a vasárnapi városi derbi előtt.

Azért a szerződését még egyszer meghosszabbítja

Egy biztos, hogy bármennyire is elhagyja a klubot De Bruyne, azért egy utolsó szerződést mindenképpen aláír a Cityvel. Ugyanis a belga klasszis kontraktusa éppen a klubvilágbajnokság alatt jár le, és a felek élnek az új szabályok adta lehetőséggel:

megkötik a 30 napos szerződést egymással, így De Bruyne pályára léphet majd az Egyesült Államokban nyáron rendezendő klubvilágbajnokságon.

Azaz, nemcsak a karácsony, de klub-vb sincs Kevin nélkül…