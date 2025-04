Donciccsal elbántak a bírók, újra csodát várnak LeBron Jamestől

Múlt vasárnap éjjel a Los Angeles Lakers kulcsfontosságú mérkőzést játszott a Minnesota Timberwolves otthonában az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásában. A korábban gyomorproblémákkal küzdő szlovén zseni, Luka Doncic kitett magáért, de sem ő, sem pedig a rekordot elérő James nem tudta megakadályozni, hogy a Lakers egy meccsre kerüljön a kieséstől. A mérkőzés utózöngéi azóta sem csitulnak, mivel egy bírói hiba befolyásolhatta a végeredményt, ami a Lakers győzelmébe került.

A Los Angeles Lakers játékosa, Luka Doncic ellen szabálytalankodott a Minnesota Timberwolves kosarasa (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/David Berding)

Doncicot nem védték meg a bírók

Az NBA hivatalos jelentése szerint egypontos Lakers-hátrányban Luka Doncicot elgáncsolták a Timberwolves elleni negyedik meccs hajrájában, ám a játékvezetők sípja néma maradt. Az ominózus jelenet 33 másodperccel a mérkőzés vége előtt történt, amikor a Lakers 114-113-as hátrányban birtokolta a labdát. A Minnesota játékosa, Jaden McDaniels gáncsolta el Doncicot, aki a saját térfelén elesett, de még meg tudta tartani a labdát. A Lakers játékosa gyorsan időt kért, hogy elkerülje a nyolc másodperces szabálytalanságot: a támadó csapatnak ennyi ideje van átjutni a felezővonalon, különben elveszik tőle a labdát.

Gáncsoltak, kétség sem fér hozzá

– nyilatkozta a meccs után Doncic. Ha a játékvezetők befújják a személyi hibát, Doncic a büntetővonalhoz állhatott volna, és akár a vezetést is megszerezhette volna csapatának. Ehelyett a folytatásban hibát hibára halmozva elbukta a végjátékot a Lakers: először LeBron James passzát a Timberwolves elhalászta, majd az ezt követő szituációban James szabálytalankodott Anthony Edwardsszal szemben, a Timberwolves sztárja a megítélt két büntetőt értékesítette, 10,9 másodperccel a vége előtt 116-113-ra módosítva az állást.

A Los Angeles Lakers játékosa, Austin Reaves nem tudott betalálni az utolsó pillanatban (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/David Berding)

Bár Austin Reaves még megpróbálkozott egy triplával az utolsó támadás során, de a hátvéd kísérlete kimaradt, így a Timberwolves 116-113-ra megnyerte a mérkőzést, és 3-1-es előnyre tett szert a négy mérkőzésig tartó párharcban. A történetnek azonban még nem volt vége.

Az NBA is elismerte a hibát

Az NBA hét elején kiadott egy hivatalos dokumentumot a mérkőzés utolsó két percéről, amelyben a liga elismerte:

Jaden McDaniels útját állta Doncicnak, és szabálytalan (láb)érintéssel okozott kontaktust, amely kibillentette egyensúlyából a szlovén irányítót.

Ez volt a múlt hétvége második elismert bírói hibája az NBA-ben: a liga korábban azt is jelezte, hogy Tim Hardaway Jr. ellen sem fújtak be egy személyi hibát a Detroit Pistons–New York Knicks mérkőzés végén, amelyet végül a Knicks nyert meg 94-93-ra. A szabálytalanság elmaradása újabb vitákat gerjesztett az NBA rájátszásában, különösen egy olyan kiélezett párharcban, mint a Lakers–Timberwolves, ahol minden egyes ítélet döntő jelentőséggel bírhat csütörtök hajnalban, amikor is a két csapat újra összecsap, immár a kaliforniaiak hazai pályáján, a Crypto.com Arénában.

A negyedik negyedek átka sújtja a Lakerst

A Los Angeles Lakers hiába támaszkodik Luka Doncic és LeBron James kiváló egyéni teljesítményeire, a hajrákban rendre elvérzik a Timberwolves ellen. A párharc kulcsa eddig egyértelműen a negyedik negyedekben rejlik. A Timberwolves mind a négy eddigi találkozón felülmúlta a Lakerst a záró játékrészben, az összesített pontkülönbség pedig döbbenetes: 105-69.

– Csak tartanunk kellene a vezetést. Nem szabad kiengednünk. Ugyanúgy kellene folytatnunk, ahogy addig játszottunk, ez a kulcs – mondta el Doncic a negyedik mérkőzés után. Doncic (38 pont) és LeBron James (27 pont, 12 lepattanó, 8 gólpassz, 3 labdaszerzés, 3 blokk) hatalmas meccset hoztak, ráadásul a Lakers remekül dobott kintről (47 triplakísérletből volt 19 sikeres, 40,4%).

Mégis, az apró részletek ismét a Minnesotának kedveztek: minden meccsen megnyerték a labdabirtoklási párharcot, tízzel több mezőnykísérletet és nyolccal több büntetőt dobhattak, 18 támadópattanót szedtek le, és hárommal kevesebbszer adták el a labdát, mint ellenfelük. A Timberwolves ezzel már 3–1-re vezet az egyik fél negyedik győzelméig tartó sorozatban – és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy kisöpörje a februárban még bajnoki címről álmodozó Lakerst.

A Lakers kispadja rövid, Redick tehetetlen

Nem könnyű a vezetőedzőt, JJ Redicket hibáztatni. A Lakers kispadja nem sokat tudott eddig hozzátenni az egész párharc során, Redick pedig próbálja megtalálni az egyensúlyt a támadó- és védekezőspecialisták között a cserepadon.

Anthony Davis távozása után a Lakersnek nagy szüksége lenne egy minőségi magas emberre, és még több, támadásban és védekezésben is használható játékosra. Még Austin Reaves, aki az alapszakasz második felében a liga egyik legjobb harmadik számú opciójává nőtte ki magát, sem hozza a formáját. A Lakersnek nincs megbízható negyedik pontszerzője a három fő opcióján kívül. Rui Hachimura, aki erre a szerepre a legalkalmasabb lenne, a legutóbbi meccsen feljavult és 23 pontot dobott, de összességében eddig csalódást keltő ebben a párharcban.

Ami biztató lehet a szurkolók számára, hogy a Lakers továbbra is hisz benne, hogy meg tudja fordítani ezt a párharcot. Dorian Finney-Smith például LeBron James legendás 3-1-es fordítását emelte ki a 2016-os döntőben a Golden State Warriors ellen, amikor is James szülővárosának csapatával, a Cleveland Cavaliersszel nyerte meg az NBA-bajnoki címet.