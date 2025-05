NHL-szupersztár dicsérte a magyar hokisokat a vb-n

Szó nélkül elfogadtuk volna a csütörtöki magyar–cseh meccs előtt azt az eredményt, amit a két csapat legutóbb hozott össze egymás ellen. Az 1937-es világbajnokságon ugyanis 0-0-ra zárult a két nemzet ütközete, és egy hasonló 60 perc most garantált plusz pontot hozott volna a konyhára. A mérkőzés előtt Majoross Gergely szövetségi kapitány csak mosolygott ezen.

Főképp a magyar kapu előtt zajlott a játék, David Pastrnák volt a meccs legjobbja Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

– Az eredményről nem, de arról beszéltünk a stábbal, hogy a csehek ellen egyikünk sem játszott, játékosként és kapitányként sem futottunk velük össze. Ez is egy jele annak, hogy növekszünk, fejlődünk, és már tétmeccsen játszunk Csehországgal – mondta a 46 éves szakember a Magyar Nemzetnek.

A fejlődés valóban látványos, és ez Herningben is érzékelhető. Már nem úgy kezelik a magyar válogatottat, mint mondjuk 2009-ben vagy 2016-ban, amikor azzal keltettünk figyelmet, hogy a szurkolóink a súlyos vereségeket is megünnepelték. A kazahok elleni sikerrel szereztünk némi respektet, hiszen egy stabil A-csoportos csapatot vert meg a magyar együttes 60 percnyi magabiztos játékkal, de arra azért nem számítottunk, hogy az NHL egyik legnagyobb sztárja is kalapot emel.

David Pastrnák kalapot emelt előttünk

A csehek elleni 6-1-es vereség után a rivális legjobbja, David Pastrnák ugyanúgy megállt a Mixed Zone-ban nyilatkozni, mint a mi játékosaink. Türelmesen végighallgatta a kérdéseket, miután két góllal és egy gólpasszal villant, és ezzel élre állt a vb pontlistáján (4 gólt, 5 gólpassz). A Boston Bruins évi 13 millió dollárt kereső szélsője az NHL-ben is top tízes játékosnak számít, nem könnyű őt meglepni, de a magyar csapatnak sikerült.

– Még egyetlen jó első harmadot sem játszottunk a vb-n – vallotta be Pastrnák. – Az olyan csapatok ellen, mint a magyar, gyorsan meg akarod szerezni a vezetést és irányítani a játékot. Szerencsések voltunk, mert sikerült előnybe kerülni, de

a második harmadban a magyar csapat visszatámadott, abban a szakaszban nagyon jól játszott, mi pedig kizökkentünk.

Pastrnák tehát figyel a részletekre. Tény, a második harmad 1-1-re végződött, és ezt érdemes a vereségtől függetlenül értékelni. A 28 éves szupersztár is megtette, feltűnt neki, hogy a magyar válogatott döntetlenre hozta a középső játékrészt ellenük, a vb-címvédővel szemben. Terbócs Istvánnak is feltűnt Pastrnák. Igaz, neki egészen más dolog miatt: blokkolta a bivalyerős lövését.

– Mennyire nehéz őt megállítani? Amikor a korongja eltalálja a térdemet, még nehezebb! – mondta a meccs után a magyar csatár. – Egyrészt kiváltság ellene játszani. Pár hónapja még a tévében néztem, most meg szembe kerültem vele. Persze ettől eltekintve nem szabad őket túlzottan tisztelni. Megpróbáltuk a legjobb hokinkat játszani ellenük, nem adtunk nekik túl sok lehetőséget, túl sok időt. Minden ellenféllel szemben ez a célunk.

Mihalik becsukta a szemét

A magyar csapat legboldogabb játékosa Mihalik András volt, aki váratlan lövést eresztett meg a második harmadban, és talán ő lepődött meg a legjobban, hogy az NHL-ben szereplő Calgary Flames kapusa, Daniel Vladar nem tudta hárítani.

– A gólom improvizáció volt. Messziről lőttem el. Mondják, hogy ilyenkor csukd be a szemed, és lődd el, főleg egy cseh válogatott ellen. Ekkor még csak hat kapura lövésünk volt. Most így alakult – mesélte a gólról Mihalik. – Ebből a 6-1-es vereségből sokat tudunk tanulni, és legközelebb, ha ilyen csapattal találkozunk, akkor egy fokkal tapasztaltabbak leszünk. A bennmaradás a cél, és ha ugyanígy kezdünk, akkor lesz esélyünk a hazaiak ellen is, hiszen láttuk, hogy a világbajnok ellen két harmadig is megvolt a teljesítmény. Még pontokra lenne szükségünk, hogy ne kelljen izgulnunk. A hazai szurkolókat el akarjuk hallgattatni, és mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk.

Dánia ellen pénteken a magyar csapat tovább növelheti a respektjét. Egy újabb győzelemmel végleg komolyan vennének minket...