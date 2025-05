Nem vagyunk falusi csapat! Miért fakadt ki a Honvéd edzője?

– Nem foglalkozunk a feljutási esélyekkel, a három pontnak azonban nagyon örülünk. Mérkőzésről mérkőzésre készülünk a továbbiakban. Az már biztos, hogy a dobogós helyezés megvan, ami hatalmas siker a Kazincbarcikának. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a játékosaimról, hiszen a hatodik forduló óta nem szorultunk le a dobogóról – Erős Gábor nagyon higgadtan és visszafogottan értékelte a Kazincbarcika 1-0-s győzelmét a Honvéd vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában. Kollégája, Feczkó Tamás már messze nem volt ennyire higgadt.

A Honvéd játékosai szomorúak lehetnek a Kazincbarcika elleni vereség után a labdarúgó NB II-ben, Feczkó Tamás vezetőedző ezen felül ingerült is volt Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Honvéd vezetőedzője először sportszerűen elismerte, hogy a Kazincbarcika egyetlen góllal jobb volt. Majd erősen kifogásolta, hogy Zierkelbach Péter játékvezető nem torolta meg a hazaiak egyik durva szabálytalanságát, amivel majdnem súlyos sérülést okozott. Feczkó Tamás, ahogy beszélt, egyre jobban beheregelte magát.

Feczkó Tamás szerint arrogáns volt a játékvezető

– A csapatomból ma még az is sárga lapot kapott, aki csak a kispadon ült – folytatta Feczkó Tamás. Nos, a Honvédból heten is sárga lapot kaptak, Medgyes kettőt is, tehát kiállították. Maga a vezetőedző sem úszta meg a figyelmeztetést, őt még a második félidő elején fegyelmezte ekképpen a bíró.

– Kulturáltan, higgadtan szóltam a játékvezetőhöz, arrogancia járt cserébe, nem értem ezt a viselkedést – panaszolta Feczkó Tamás, felidézve szerinte rossz játékvezetői döntéseket még az őszi szezonból is. Végül a dramaturgiailag tökéletesen felépített nyilatkozatban következett a csattanó:

Úgy viselkednek velünk, mintha falusi csapat lennénk!

Nagyot ment a Honvéd a tavasszal

A Honvédot és edzőjét az vigasztalhatja, hogy a lehangoló őszi szezon után a csapat sallangmentesen harcolta ki a bennmaradást, a szurkolótábora pedig mérkőzésről mérkőzésre csodás hangulatot varázsol a Bozsik-stadionba. Feczkó Tamás összességében büszke lehet a Honvéd tavaszi szereplésére.

A kispestiek legyőzője, a Kazincbarcika pedig jelentős lépést tett a feljutás felé.

A Kazincbarcika győztes gólja: